"Mitte kunagi varem ei ole naftatööstus jõudnud nii lähedale oma logistikamahtude piirile," teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), mis nõustab enamusi suurriike energiaküsimustes.

Kümnendi kestnud nafta nõudluse kasv peatub sel aastal ja võib jääda umbes üheksa protsenti varasemast väiksemaks, teatas IEA. Eriti järsult kukkus tarbimine koroonapandeemia tõttu aprillis, kui nafta nõudlus vähenes kolmandiku. Aasta lõikes väheneb päevane tarbimine siiski umbes 9,3 miljoni barreli võrra, edastas äriuudiste väljaanne Bloomberg.

Ehkki Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) saavutas nädalavahetusel kokkuleppe tootmismahtude vähendamiseks, mis peaks toornafta pakkumist maailmaturul langetama seninähtamatult järsult, ei suuda olemasolevad mahutid ületoodangut enam aasta keskel vastu võtta, tõdes IEA oma aprilliülevaates.

Saudi Araabia ja teise OPEC-i liikmete ning Venemaa kokkulepe kärbib nende päevatoodangut kokku ligi 10 miljoni barreli võrra päevas järgmise kahe kuu jooksul. See aitab naftatootjatel pääseda veelgi tõsisemast olukorrast kui see, kus nad praegu on, tõdes IEA.

Aga hoolimata OPEC-i ja mõnede teiste tootjate kokuleppest täituvad maailma toornafta mahutid esimesel poolaastal ikkagi tempos 12 miljonit barrelit päevas., märgib IEA. Selline ülejääk hakkab juba lähinädalatel ohustama naftatööstuse logistilist poolt - tankereid, torujuhtmeid, mahuteid, hoiatas IEA.

Organisatsiooni teatel on USA, Hiina, Lõuna-Korea ja India pakkunud oma strateegiliste varude mahuteid ajutiselt selle tootmisülejäägi hoidmiseks. Need riigid mõtlevad ka oma varude täiendamisele, kuna hetkel on hinnad madalad. Kui need 200 miljoni barreli mahus võimsused kasutusse lähevad, võtavad need järgmise kolme kuu jooksul turult ära kaks miljonit barrelit päevas.