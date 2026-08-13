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Trumpi kinnitusel on USA-l Hormuzi väina üle täielik kontroll

Välismaa
Skulptuur Hormuzi väina äärses Iraani sadamalinnas Bandar Abbasis.
Skulptuur Hormuzi väina äärses Iraani sadamalinnas Bandar Abbasis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ATTA KENARE
Välismaa

USA president Donald Trump kirjutas kolmapäeval taas oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social, et Ameerika Ühendriikidel on Hormuzi väina üle täielik kontroll. USA riigipea oli öelnud sama ka päev varem.

Presidendi sõnul kaalub USA ühtlasi seda, et väina jättagi oma kontrolli alla. Sõnumis kordas Trump varasemaid väiteid, mille kohaselt on Iraani relvajõud juba hävitatud ning riigi juhtkond laiali löödud.

"Neil on ainult libauudised ja 300-protsendiline inflatsioon ning hullem on veel ees," teatas Trump.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) teatel püsib naftapakkumine Hormuzi väina sulgemise tõttu sel aastal madalal tasemel ning kõrged hinnad vähendavad nõudlust.

IEA kärpis kolmapäeval järsult oma selle aasta üleilmse naftanõudluse prognoosi, kuna tarned on endiselt piiratud seetõttu, et Hormuzi väin on USA-Iraani konflikti tõttu laevaliiklusele kinni ja kõrged hinnad peletavad ostjaid.

Nõudluse languseks prognoositakse 1,6 miljonit barrelit päevas, võrreldes juulis avaldatud eelmises kuuaruandes prognoositud miljoni barreli suuruse vähenemisega.

Toornafta hinnad on püsinud tunduvalt kõrgemal tasemest, mis oli enne 28. veebruaril alanud USA ja Iisraeli rünnakuid Iraanile. Need rünnakud vallandasid sõja, mille käigus on mitmes Pärsia lahe riigis naftataristu kahjustada saanud.

Teheran vastas USA ja Iisraeli õhurünnakutele sellega, et sulges sisuliselt tankeri- ja kaubalaevaliikluse Hormuzi väinas, mida tavaliselt läbib umbes viiendik maailma naftatarnetest.

"Hormuzi väina jätkuv kinniolek ja kõrged kütusehinnad pärsivad endiselt naftatarbimist," teatas IEA.

Hoolimata väidetavast relvarahust ja korduvatest väidetest, et väina avamise kokkulepe on kohe-kohe sõlmimisel, lastakse sealt läbi vaid käputäis laevu, mis põhjustab maailma naftaturgudel hindade volatiilsust.

IEA teatas, et juulis kasvasid ülemaailmsed tarned 2,4 miljoni barreli võrra päevas, jõudes 101,5 miljoni barrelini päevas, kuid see oli siiski 6,3 miljonit barrelit vähem kui aasta tagasi.

"Kuid uuenenud vaenutegevus ning mereliikluse häired juulis ja augusti alguses kahjustasid taastumispüüdlusi," märkis agentuur, mis nüüd prognoosib, et üleilmne tarne väheneb sel aastal keskmiselt 4,3 miljoni barreli võrra päevas ning taastub järgmisel aastal.

Nõudluse poolel prognoosib IEA kasvu taastumist selle aasta neljandas kvartalis.

Teisipäeval tulistas USA relvajõudude helikopter Panama lipu all sõitnud kaubalaeva, mis üritas läbi murda Ühendriikide kehtestatud Iraani sadamate blokaadist.

USA keskväejuhatus (CENTCOM) teatas sotsiaalmeedias, et USA mereväe helikopter MH-60 ründas ja muutis liikumisvõimetuks laeva M/V Vela Nova, kuna laeva meeskond eiras Ameerika üksuste korduvaid hoiatusi. Väejuhatus lisas, et alus ei ole enam USA blokaadi rikkudes teel Iraani.

Tegemist oli kolmanda korraga, kui Ühendriigid on Iraaniga peetavas sõjas sunniviisiliselt peatanud aluse pärast sadamate blokaadi taastamist 14. juulil.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

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