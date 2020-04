ERR-i portaal kirjutas 7. aprillil, et Kagu, Valgamaa, Tartumaa ja Jõgevamaa ühistranspordikeskuste juhid saatsid maanteeametile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, kus tõid välja, et kuivõrd praeguste bussipeatuste asukohad ei lähe alati kokku inimeste vajadustega ning inimestel tuleb sinna jõudmiseks läbida pikki vahemaid, tuleks juurde luua ajutisi bussipeatusi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas vastas pöördujatele, et hetkel ei ole peetud otstarbekaks ajutiste bussipeatuste mõiste kehtestamist ega peatumist peatuste vahel reisija sisenemise võimaldamiseks.

"Küll aga on menetluses olevasse ühistranspordiseaduse muutmise eelnõusse sisse viidud sõitjate väljumise lubamised peatuste vahelistel lõikudel," märkis Kuningas.

Peatumine peatuste vahel reisija väljumiseks oleks lubatud vaid siis, kui see on sõiduplaanis ette nähtud. Selle võimaluse jõustumisel on ühistranspordikeskused ja kohalikud omavalitsused kohustatud välja töötama vastavad piirkonnad, kus liiklussagedus võimaldab reisija turvalist väljumist.

"Peatuste vahel peatumise kooskõlastab maanteeamet. Kooskõlastamine on vajalik selleks, et maanteeamet saaks hinnata ohutust konkreetsel teelõigul ning võimaluse kuritarvitamise vältimiseks," märkis asekantsler.

Madala liiklussagedusega tee bussipeatuste osas on maanteeamet võtnud kasutusele tüüplahenduse, kus buss peatub sõidurajal. Sisuliselt rajatakse projekteerimiskuludeta laiendatud teepeenar, kus reisijad saavad ohutult bussi siseneda ja väljuda ning bussi oodata. Kuningase sõnul rahuldab maanteeamet taotlused seda tüüpi peatuse rajamiseks 90 protsendil juhtudest.

Asekantsler märgib ka, et liiklusseaduse järgi lasub vastutus sõitjate peale ja maha mineku kohtade ohutuse eest tee omanikul.

"Seda pole sobilik ega proportsionaalne panna reisijatele, nagu teie pöördumises on ette pandud, kuna bussipeatusi kasutavad sageli alaealised koolilapsed ja ka erivajadustega inimesed," kirjutas Kuningas.