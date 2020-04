Helme: ranged piirangud säilivad mais ja juunis

Rahandusminister Martin Helme ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et mais ja juunis säilivad ranged piirangud ja see, kuidas edasi minnakse, selgub viiruse leviku statistika ja andmete selgumise käigus.

"Meie ei dikteeri siin sündmusi. Olukorras, kus meil pilt pole selge ja teadmatus on suur, tuleb eksida ettevaatuse kasuks," lisas Helme.

Helme rõhutas, et Eesti on pandeemiast suuresti kõrvale jäänud ja võrreldes teiste riikidega, kus viirus on palju hullemini välja tulnud, on Eesti heas olukorras, ennustatud musta stsenaariumit ei ole ja riigis on surmade arv võrdlemisi madal.

Sellegipoolest piiranguid ning meetmeid kergendama veel ei hakata ja edukalt toiminud riik peab Helme sõnul jätkama rangete piirangutega, et vältida stsenaariume, mis muudes riikides esinenud on.

"Kui me siin rabistama hakkame ja sellest omaenda edust tiivustatuna liiga kergekäeliselt hakkame loobuma piirangutest, siis see (surmade arvu tõus - toim.) tuleb meile," lisas Helme.

"Me ei kavatse eksperimenteerida," ütles välisminister Urmas Reinsalu, lisades, et peamiseks lähtekohaks kriisist väljumise strateegia juures on võrdlev analüüs teistes riikides toimuvaga.

Samuti on vaja Reinsalu sõnul arutada rahvusvahelise reisiliikluse taastamise strateegiat ja kui piire hakatakse avama, on vaja meetmeid, mis piiraksid reisimise tõttu levivat viirust. Neid meetmeid hakatakse tema sõnul arutama järgmisel nädalal.