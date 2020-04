Tuleval nädalal algavad Tartus ulatuslikud rekonstrueerimistööd

Riia-Vaksali ristmiku ja viadukti rekontrueerimisega on peamine eesmärk muuta piirkond jalakäijate ja jalgratturite jaoks mugavamaks. Luuakse ka eraldi bussirajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ristmikul rajatakse kergliiklustee tunnelid, kergliiklustee sild ja rekontrueeritakse selle piirkonna ristmikud, Kastani tänava ristmikud, vaksali tänava ristmik, sadama raudtee ristmik ja raudtee tänava ristmik ja lembitu tänava ristmik," ütles Tartu linna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski.

Raudteeliiklust ehitus ei häiri, kuna kergliiklustunnelite rajamisel raudteed ülesse ei võeta.

"Tunnelikehad rajatakse Eestis ainulaadsel tehnoloogia abil, kus raudtee liiklust ei katkestata, vaid raudteetunneli kehad lükatakse läbi raudtee mulla tungraudade abil," selgitas Lužetski.

Ehitustöid tegeva Trev-2 Grupi projektijuhi Robert Sinikase sõnul suurenevad ehituse tõttu piirkonnas tipptunni liiklusummikud.

"Me peame 2+2 liikluse asendama 1+1 liiklusega kogu selle ehituse ajal. Ehitada üks sõidusuund valmis ja pärast suunata liiklus, sellele valmis ehitatud sõidusuunale, siis alustada teist sõidusuunda. See põhitänav ongi Riia tänav, kus põhiline Tartu liiklus toimub. Kindlasti see tekitab natukene tartlastele ebamugavusi, aga muudmoodi seda ei ole lihtsalt võimalik ehitada," rääkis Sinikas.

Riia vaksali ristmiku rekonstrueerimine peaks valmima aastaks 2022.