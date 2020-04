Hiina koroonaviiruse epideemia keskmes olnud Hubei provintsi pealinn Wuhan tõstis reedel statistikat täpsustades COVID-19 surmade ametliku arvu ootamatult 50 protsenti 3869 inimeseni, tunnistades, et paljud juhtumid jäid kajastamata või tehti seda vigaselt.

Uued andmed, mille linnavalitsus sotsiaalmeediasse postitas, tõstsid Wuhani koroonaohvrite arvu 1290 võrra.

Wuhani uued andmed tõstavad kogu Hiina ametliku koroonasurmade arvu ligi 30 protsenti 4632 inimeseni.

Wuhani ja kogu Hiina võime oli juba varem kahtlustatud epideemia tegeliku ulatuse, sealhulgas ka ohvrite arvu varjamises. Selline andmete muutmine annab neile kahtlustele kinnitust.

Samas on kaudsed allikad viidanud pigem mitte tegelike surmade arvu kahekordsele, vaid palju suuremale vähendamisele ametlikus statistikas.

Hiina on korduvalt kinnitanud, et pandeemiaks kasvanud viirusepuhang sai alguse Wuhani turult, kus müüdi ka eksootilisi metsloomi toiduks. Washington aga kahtlustab, et viirus võis alguse saada Wuhani koroonaviiruste uurimisega tegelevast laborist.

Kommunistliku Hiina režiimi kogu ametlikku statistikat on aastakümneid saatnud moonutamise kahtlus.