Ettevõtetele pakutavaid toetusmeetmeid käsitletakse kahes projektis, millest esimene analüüsib laiemalt toetusmeetmete majanduslikku otstarbekust ja sihipärasust. Teine projekt käsitleb kitsamalt ettevõtetele suunatud toetusmeetmete eesmärgipärasust ja kasutegurit, teatas riigikontroll neljapäeval teavituskirjas ettevõtetele.

Hindamise eesmärk on riigikontrolli sõnul anda riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori raha kasutatakse igas olukorras seaduslikult ning tulemuslikult.

Kriisimeetmetele ülevaate tegemine on oluline, et selgitada välja, kas planeeritud majanduslikud toetusmeetmed ja nende elluviimine on õiguspärane ja tulemuslik, et maksumaksja raha eest tehtavad valikud on mõistlikud ning tulemused on eesmärgipärased.

Samuti märkis riigikontroll teates, et mõistab eriolukorra tõttu asutuste suurenenud töökoormust ning üritab audititoimingud korraldada nii, et hindamisprotsess segaks võimalikult vähe asutuste igapäevast tööd.