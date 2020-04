"Antud hetkel räägime selgelt laenust. See on see, mida nad on küsinud," ütles Helme neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Ühel hetkel, kui on mõlemal osapoolel selleks soov, võib selle laenu ümber vormistada osaluseks," lisas ta.

See on Helme sõnul aga järgmise etapi otsus. "Kui on soov, siis võime rääkima hakata edasi selle laenu pööramisest osaluseks. Tallinki puhul vajab see ka üldkoosoleku otsust, mis on börsiettevõtte puhul omaette protseduur."

"Sellisel juhul peame ka üle vaatama, kas meil mitte ei ole vaja mingisuguseid seaduseid riigikogus teha ümber," märkis rahandusminister.

Helme sõnul on kõik laenu tingimused veel läbirääkimiste järgus, teiste seas ka laenutähteaeg, garantiid ja tagatised.

Helme sõnul ei või Eesti riik praeguste seaduste kohaselt otse eraõiguslikele äriühingutele laenu anda, kui need pole tema enda äriühingud.

Helme sõnul on Tallink ainsa ettevõttena teinud seni konkreetse taotluse toetuseks ja seda 150 miljonile eurole.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul käib esialgu jutt likviidsuslaenu andmisest kolmeks aastaks.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles kolmapäeval ERR-ile, et laenu detaile välja töötamas nii rahandus- kui majandusministeerium.

Nõgene lisas, et veel pole täpsemalt võimalik kommenteerida laenulepingu sisu ega lepingu välja töötamise konkreetset ajakava.

Tallink teatas aprilli alguses, et vajab koroonaviiruse puhangust tingitud kriisis likviidsuslaenu kolmeks aastaks. Ettevõte pakkus toona lahendustena otselaenu, ajutist aktsiakapitali suurendamist ja võlakirju.