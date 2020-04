Eesti Pank: iga piirangunädal tähendab pool protsenti majanduslangust

Eesti Panga prognoosi järgi kahaneb Eesti majandus, kui eriolukorrast tulenevaid piiranguid leevendatakse näiteks mai alguses, kuus protsenti. Kui olukord leeveneb näiteks augusti alguses, võib Eesti majandus kahaneda lausa 14 protsenti.

Iga täiendav nädal, mil piirangud kehtivad, tähendab keskpanga hinnangul pool protsenti majanduse kahanemist.

Riigikogu majanduskomisjoni liikmetele teisipäeval esinenud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et kui majanduslangus kestab pikemat aega, siis tekib ka üha rohkem sotsiaalseid probleeme, mida riik peab leevendama.

Ettevõtete puhul tasub Eesti Panga hinnangul esialgu keskenduda kõige lühemaajalise ja pakilisema toetuse andmisele, sest need aitavad inimestel ja ettevõtetel kriisiperioodiga toime tulla.

"Pikemaajalise abi andmiseks valitsuse teise abipaketi raames on mõistlik teha ettevalmistusi. Siiski tasub keskpanga hinnangul otsuseid langetada alles siis, kui on selge, et piirangud jäävad kehtima esialgu plaanitust kauemaks ajaks," teatas keskpank.