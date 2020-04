Tartu ülikooli ühiselamus osutus kuue tudengi koroonaproov positiivseks

Terviseamet teavitas nakatunuid proovide positiivsest vastusest ning kehtestas koroonaviirusesse haigestunutele karantiini ja nende kontaktsetele isolatsiooni.

Terviseameti lõuna regionaalosakond on praeguseks välja selgitatud, et 9. aprillil toimus ühiselamus üliõpilaste koosviibimine, kus osales 14 inimest, kellest mitmel olid haigustunnused. Koosviibimisel osalenutele lisaks teatasid veel kolm samas majas elavat üliõpilast, et nad on positiivse testitulemusega inimesega kokku puutunud, kuid nende testid osutusid negatiivseks.

Järgmises etapis asutakse kõiki ühiselamu elanikke korruste kaupa testima.

"Terviseamet jätkab täna kõikide haigestunute nõustamist, et neid isolatsiooniks ette valmistada ja selgitada välja inimesed, kellega nad on kokku puutunud. Vastavalt kogutud infole koostatakse plaan viiruse leviku piiramiseks," ütles terviseameti lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht.

Tartu kiirabi infektsioonivolinikud on haigestunuid ja nende kontaktseid juhendanud haigusega toimetulemiseks ja nakkuse leviku peatamiseks.

Terviseamet on teavitanud üliõpilasküla, juhendanud ühiselamu personali desinfitseerimisel ning jaganud neile isikukaitsevahendeid nakatumise ärahoidmiseks.

Terviseamet paneb kõigile südamele, et viiruse leviku kõrgajal ei ole lubatud korraldada seltskondlikke üritusi. On väga tähtis, et haigestunud inimesed püsiksid kodus ja ei kannaks nakkust edasi.