Tartu ülikooli Raatuse tänava ühiselamu tuvastatud nakatunute hulk on kasvanud 16-ni. Kokku on tehtud ligi 300 testi - laupäeval testis kiirabi neid, keda reedel ei õnnestunud testimiseks kätte saada.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on praegu kõige olulisem viiruse levik ühiselamus kiirelt peatada. "Oleme oma partneritega tihedas koostöös ja teeme kõik, et viirus Raatuse ühiselamust kaugemale ei leviks. Olukorra tõsidusest annab märku ka Eestis seni pretsedenditu samm ühiselamu täielikult sulgeda ja seada liikumispiirangud," lisas Klaas.

Tartu ülikool koostöös üliõpilaskülaga on teinud põhjalikud ümberkorraldused ühiselamu elukorralduses. Elanikud on paigutatud hoones ümber nii, et positiivsed, nakatunute lähikontaktsed ja negatiivse proovi andnud oleksid eraldatud. Elanikele on korraldatud tasuta toitlustamine ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid. Tartu linn andis ühiselamu elanikele üle 6000 näomaski.

Reedel selgus, et Tartu ülikooli ühiselamus on positiivne koroonaproov tuvastatud kuuel üliõpilasel. Terviseameti andmetel võis haigus hakata levima ühiselamus peetud suurelt ühispeolt, mis toimus 9. aprillil. Peost võttis osa 14 inimest, kellest osal olid juba haigustunnused.

Eriolukorra juht Jüri Ratas sulges seepeale ühiselamu, kõigil selle elanikel on karantiinist väljumine keelatud. Tervetele, kuid karantiinis viibivatele inimestele on tagatud õues viibimise võimalus. Järelevalvet liikumispiirangute täitmise üle Raatuse 22 ühiselamus korraldab politsei.

Sotsiaalne suhtlus kipub tudengite vahel ühiselamus olema tihedam kui harilikus kortermajas naabrite vahel. Seepärast on vajalikud ka rangemad piirangud.

"Neid katseid on ka varem olnud selliseid pidusid pidada. Ja kui sellest on signaal tulnud, siis turvafirmad on resoluutselt tegutsenud ja selle peo summutanud või hajutanud. Me ei saa ju välistada, et tulevikus ka midagi taolist ei toimu, mitte ainult Tartus, vaid ka Tallinnas või ükstapuha kuskohas, siis kaaskodanike halvakspanu ja sellistest üritustest informeerimine on teretulnud. Praegu, jah, me tegutseme kahjuks tagajärgedega," kommenteeris Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.