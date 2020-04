Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhted sattusid uude madalseisu, kui USA avaldas raporti, milles väidetakse, et Peking on relvastusleppeid rikkudes võinud korraldada salaja tuumarelvakatsetusi.

USA välisministeeriumi koostatud ülevaate kohaselt korraldasid Hiina võimud riigi loodeosast Lop Nuri kõrbest laialdase evakuatsiooni koos samaaegse plahvatuskaitsekabiinide ehitusega. Sellega paralleelselt toimus ka radiatsioonitasemete ja seismilise olukorra vaatlusjaamade andmeedastuse blokeerimine, lisati raportis, mida vahendas The Times.

USA Riigidepartemangu väited on osa iga-aastasest ülevaatest, mida see koostab rahvusvahelistest relvastuskontrolli lepetest kinnipidamise kohta. Selles ei minda siiski nii kaugele, et süüdistada Hiinat otseselt üldise tuumakatsetuste keelustamise leppe rikkumises, kuid samas märgitakse: "Hiina võimalik valmistumine oma Lop Nuri polügooni aastaringseks opereerimiseks, plahvatuskaitsekabiinide kasutamine, laiaulatuslikud kaevetööd Lop Nuris ja läbipaistvuse puudumine tuumavaldkonna testimistegevuses ... põhjustab muret."

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian lükkas neljapäeval väited tuumaplahvatuste korraldamisest tagasi, öeldes, et need on "totaalne fabritseering, nii alusetud, et neid ei ole põhjust isegi ümber lükata".

Süüdistused lisavad uut teravust kahe suurvõimu niigi pingelistesse suhetesse, mis on kaubandussõja ning Hiina militariseerimispüüdluste tõttu Lõuna-Hiina meres juba ammu madalseisus. Hiinast alguse saanud koroonapandeemia on samuti olukorda halvendanud, kuna Washingtoni hinnangul on Hiina püüdnud viiruse leviku ulatust varjata ja põhjustanud sellega täiendavalt ohvreid USA-s ja mujal maailmas.