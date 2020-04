"Insight": öine Narva ei ole tühi

Narva krimiuudised torkavad viimasel ajal silma kõlavate pealkirjade poolest: seal süüdatakse autosid, pandi toime tapmine, sagenevad perevägivalla juhtumid. ETV+ uuriva saate "Insight" ajakirjanik suundus Kirde-Eestisse, et järele uurida, milline on praegu Narva ööelu.

Ettevaatust, auto!

25. märtsi varahommikul põles Kreenholmi tänaval mitu autot korraga. Kokku sai tules kannatada kaheksa sõidukit.

Ei möödu kaht nädalatki ja Narvas süttib järjekordne auto. 7. aprilli hommikul kell 5.30 läheb Mõisa tänaval põlema esindusklassi Mercedes. Auto ei kuulu taastamisele, kahjusumma on 20 000 eurot.

Politsei nende kahe sündmuse vahel seost ei näe.

"Võin öelda, et nimetatud faktide suhtes on algatatud kriminaaljuurdlus, mille käigus tehakse kindlaks, kas see oli süütamine või iseeneslik süttimine. On määratud ekspertiisid, tehakse kõik vajalikud toimingud," rääkis Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov.

"Esialgu on need kaks erinevat kriminaalasja ja meil pole alust oletada, et need on toime pannud üks ja sama isik. Samuti pole meil alust oletada, et see on kellegi kättemaks. Aga uurimine alles käib."

Narvas ja Ida-Virumaal põletatakse autosid üldse oluliselt sagedamini kui riigis keskmiselt. Möödunud aastal fikseeriti seal viis süütamisjuhtu ja kaugeltki kõik neist pole lahendatud. Võrdluseks: Harjumaal, kus elanikke on neli korda rohkem, oli möödunud aastal kõigest neli süütamist.

Tapmine purjus peaga

Süütamistega aga asjad ei piirdu. 1. aprilli hommikul leiti Kalda tänaval asuvast Narva vanast leivavabrikust 46-aastase mehe surnukeha. Tegemist oli tapmisega. Kinni peetud kahtlusalusel on aastaid tapetust täpselt poole vähem - 23. Uurimise andmetel oli noormees purjus. Ta tegi üheainsa noalöögi, mis osutus saatuslikuks.

Esialgu on veel vara öelda, kas need sündmused on kuidagi eriolukorra kehtestamisega seotud, ent see andis "Insighti" ajakirjanikule põhjuse Narva ööeluga põhjalikumalt tutvuda.

Puhkamisvõimalusi pole, aga pidage vastu

Narva ööelu on välja surnud. Ei tööta klubid Geneva, AveNue ega ükski teine koht. Puhkamisvõimalustest ilma jäänud külastajad pole ainsad kannatajad. Esimesena sattusid löögi alla klubide töötajad. Kui Tallinnas on kriisiajaks suhteliselt lihtne ajutist tööd leida, siis Ida-Virumaal on see probleem.

"Kui eriolukord märtsis välja kuulutati, saatsime kõik töötajad võimaluste piires haiguslehele. Oli neidki, kellega pidime hüvasti jätma. Olime sunnitud inimesi koondama. Siiski püüame võimalikult palju inimesi tööle jätta. Kes vähegi saab, töötab kodus. Ja loomulikult ootame riigilt töötajatele abi ja toetusi. Esitame firma nimel kõik vajalikud taotlused ja jääme ootama," rääkis klubi Geneva mänedžer Vladimir Aret.

Klubi AveNue ja baari Modern omanik Vladimir Tšerdakov erilisi lootusi riigi abi suhtes ei hellita, ent ei kaota seejuures optimismi.

"Töötajatega on see mure, et mul pole mingit võimalust neid toetada. Olen kõigiga kokku leppinud, et kui on häda käes, siis helistage, annan laenu. Loomulikult on puhkuserahad juba välja makstud, inimesed peavad ju millestki elama. Aga riigi toetuste kohta pole ma veel midagi konkreetset kuulnud. Oleg Gross tuli meile vastu ega nõua praegu renti (AveNue rendib ruume Oleg Grossilt - toimetaja märkus). Tänu taevale, et rendivõlg ei kogune. Aga makse on vaja maksta nagu ennegi. Keegi ei luba neid maksmata jätta. Ja keegi ei ütle meile: ettevõtjad, me toetame teid. Ma ei usu mingisugust toetust. Tean, et peame ise hakkama saama," jutustas Vladimir Tšerdakov.

Mõtlematu, aga mitte ebaseaduslik

Mida teha, kui oled noor, veri vemmeldab, kalendris on kevad, aga minna pole kuhugi? Püsida kodus, nagu kõik nõuavad, või siiski mitte?

"Noored kogunevad nagunii, tahad või ei. Meie jalutame naisega õhtuti. Me spetsiaalselt päeval ei jaluta, aga õhtuti jalutame Narva-Jõesuus ja näeme, kuidas noored sõidavad autodega. Nad kogunevad nagunii. Kus neil ikka kokku saada - kas oma kodus või kuskil väljas," rääkis DJ Anton Toks.

Reede öösel vastu laupäeva teevad politseinikud oma tööd, patrullivad tänavatel. Ühest küljest on nädalavahetuste öövalved muutunud rahulikumaks, sest öine alkoholimüük on täielikult lõpetatud, teisest küljest on politseile seoses eriolukorraga tekkinud lisatöö: öiste seltskondade laialiajamine.

"Insighti" korrespondent Aleksandr Hobotov nentis, et öine Narva ei ole päris tühi.

"Tänavatel käiakse väikeste rühmadena, mõnikord esineb kõrvalekaldeid reeglist 2+2. Noored saavad harjumuspäraselt parklates kokku, kogunevad rühmadesse, ajavad juttu. Kõrvalt vaadates võib see koroonapandeemiat arvestades tunduda mõtlematu, kuid ebaseaduslik see pole," rääkis Hobotov.

Lõviosa puhkepäevade politseikroonikast moodustavad perevägivalla juhtumid. Spetsialistide sõnul pole see iseloomulik mitte ainult Ida-Virumaale, vaid kõigile riikidele, kus vägivallatseja ja tema ohver on sunnitud karmide karantiinimeetmete tõttu ühes ruumis viibima.