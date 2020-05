"Insight": rikkumiste lõpetamiseks Maximates tuli ametnikud kohale tuua

Alates 4. aprillist kehtivad kauplustele ja teeninduspunktidele uued reeglid: koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peavad kauplused paigutama sisse- ja väljapääsude juurde desinfitseerimisvahendid ja võimaldama inimestel hoida kahemeetrist vahemaad nii kaupluses kui selle ukse taga.

Peaaegu kohe pärast uute reeglite kehtestamist hakkasid kaubandusketid üksteise võidu rääkima oma hoolitsusest töötajate ja klientide eest ning ametnikud tõhusast järelevalvest ja suurepärasest olukorrast pealinna kauplustes.

"Insighti" kontrollreidi tulemused aga üllatavad nii ametnikke, ajakirjanikke kui kauplusi endid.

Meile tuleb revident

Alustasime oma reidi koos Kristiine linnaosavanema Jaanus Riibega. Pärast eeskujulike Tondi Selveri ja Kristiine keskuse külastamist, kus meile olulisi probleeme silma ei jäänud, suundusime etteteatamata Mustamäe tee 12 asuvasse Maximasse. Meie ilmudes hakkasid kaupluse töötajad kiirustades maske ette panema. Neidsamu maske, mis peaksid hoidma neid endid ja ostjaid võimaliku nakatumise eest ja mida tuleb kanda pidevalt.

"See on meie sise-eeskirjade rikkumine," kinnitas Maxima Eesti peadirektor Edvinas Volkas. Tema sõnul peavad Maxima töötajad alati maske ja kindaid kandma. Kuid nende reeglite rikkumine olevat kõigest inimlik eksitus ja ühe kaupluse töötajate viga, mitte kogu poeketi süstemaatiline probleem.

Meile etendatud maskisõud võib tõesti põhjendada paari kassapidaja lohakuse või hajameelsusega. Vaevalt aga otsustasid need kassapidajad, kuhu paigutada desinfitseerimisvahend – ühe kaupluse ukse juures oli see sõna otseses mõttes peidetud mänguautomaadi taha. Isegi linnaosavanem, kes ei viinud läbi oma elu esimest kontrollreidi, ei suutnud seda iseseisvalt üles leida.

Õnneks ilmus varsti pärast meie tulekut antiseptiku kõrvale turvamees, kes juhatas kimbatuses ostjad ihaldusväärse dosaatori juurde.

"Siin on kõik korraldatud, aga ilmselgelt võiks korraldada paremini," märkis linnaosavanem. Tema sõnul on formaalselt kõik korras, antiseptik on tõesti ukse juures. Tegelikult aga pole sellisest tsirkusest kellelegi kasu. Pole vahet, kus antiseptik asub, kui seda asukohta teavad üksnes töötajad.

Linnaosavanem tegi kauplusele märkuse ning juhataja lubas kõik kiiresti korda teha. Vastuseks meie küsimusele, miks seda tehakse alles kolm nädalat pärast reeglite kehtestamist, kinnitas linnaosavanem, et Maxima on üles näidanud suurt koostöövalmidust ja kõrvaldab puudused lähiajal.

Probleemid üle linna

Tundus, et mis seal ikka – rikkumisi avastati kõigest ühes poes, olgugi et kolmenädalase hilinemisega. Pealegi kiitleb Maxima juhtkond rohkearvuliste turvameetmete kasutuselevõtuga. "Esiteks asuvad iseteeninduskassad üksteisest turvalisel kaugusel, teiseks on põrandale märgitud, kus järjekord peab seisma," tõi Edvinas Volkas näite.

Tegelikult paiknevad kassad üksteisest turvalisel kaugusel ainult suurtes kauplustes, kus selleks ruumi jagub. Kus pinda on vähem, näiteks Keskturu juures ja Mustamäe linnavalitsuse kõrval paiknevates kauplustes, seal peavad ostjad seisma praktiliselt õlg õla kõrval.

Poeketi juhtkonna selgitus on lihtne: kui inimene tahab reegleid järgida, siis ta teeb seda. "Loomulikult peavad inimesed ise turvanõudeid järgima. Me ei saa neid sundida," nentis Edvinas Volkas. Raudne loogika, ent teistel poekettidel sellega probleeme ei ole. Nad on lihtsalt iga teise iseteeninduskassa välja lülitanud ja mingit sundimist pole vaja.

Probleemid Mustamäel

Juba märtsi lõpus kaebasid Mustamäe elanikud oma linnaosavanemale Lauri Laatsile Maxima kaupluste peale. Pärast olukorra kontrollimist raporteeris Laats meedias, et selle poeketi kauplused üllatasid teda meeldivalt.

"Seal on tõesti mõningaid puudusi, kuid nad on võimelised need kõrvaldama. Pärast seda, kui me teeme nende kohta kirjaliku ettekirjutuse," selgitas Laats.

Kummalisel kombel oli seal ka kuu aega pärast Laatsi kontrollreidi küllaga puudusi, mille kohta linnaosavalitsus võiks kauplusele ettekirjutuse teha. Külastasime 17. ja 21. aprillil kõiki selles linnaosas tegutsevaid suurte poekettide kauplusi ja leiame probleeme mitmes Maximas. 24. aprillil tulime tagasi koos mupo ametnikuga.

Sütiste tee Maximas olime tunnistajaks mitmele jämedale rikkumisele. Riiulite vahekäigud on täis kaubavirnu ja kaste. Kahel ostjal pole seal võimalik teineteisest mööduda, rääkimata 2 + 2 reegli järgimisest. "Võiks öelda, et kaupluses on kohti, kus 2 + 2 reeglit on keerulisem järgida, aga põhimõtteliselt tagatakse ohutu vahemaa külastajate üldarvu piiramisega," väitis Edvinas Volkas.

Kui müügisaalis saavad ostjad vähemalt teoreetiliselt distantsi hoida ja teiste külastajate eest nurkadesse varjuda, siis kassa juures polnuf mingist 2 + 2 reeglist juttugi. Lahti oli kaks kassat viiest ning ühe kassa järjekord seisis täpselt teises kassas töötava kassapidaja selja taga. Juhataja selgitus, et olukorra põhjuseks on ühe kassa rikkiminek, ei kõlanud veenvalt – sama pilti nägime selles poes ka 17. ja 21. aprillil.

Probleemist teati ka linnaosavalitsuses, ent ettekirjutuse tegemiseni poldud jõutud. "Hetkel pöörame peatähelepanu kõige olulisemale, milleks on desovahend," selgitas Laats.

Sütiste tee Maximas oli antiseptik formaalselt olemas ja asus sissepääsu kõrval, ent see oli riputatud otse mänguautomaadi kohale. Mupo inspektor tõdes, et pensionäril on desovahendit kasutada pehmelt öeldes keeruline.

"Ulatusin ise selleni suure vaevaga ja panin sama tähele. Me ütlesime seda neile ka eelmisel korral. Sain tänagi kaupluse juhatajaga kokku. Järgmisel nädala teeme uue kontrollreidi ja vaatame, on nad selle vea kõrvaldanud või ei," lausus Laats.

Probleemi operatiivne lahendamine

Tuli välja, et probleem avastati kolm nädalat tagasi, sellest teatati juhatajale ja nädal tagasi saadeti talle ka kiri, ent meie külaskäigu ajaks polnud midagi muutunud. See pole just probleemide operatiivne lahendamine, millest ametnikud meile rääkisid.

Seda enam, et samad probleemid on teiseski Maximas, mis asub otse linnaosavalitsuse hoone kõrval. Seal rippus üks antiseptik kapi kohal, vahekäigud olid kaupa täis ja üks kassapidaja istus seljaga teise kassajärjekorra poole. Turvamehe sõnul on selline olukord tavaline.

Kuidas ei ole ametnikud märganud rikkumist otse oma nina all, on omaette küsimus. Ent napilt viis tundi pärast meie vestlust linnaosavanemaga teatas linnaosavalitsus, et saatis kirjad kolmele Mustamäe kauplusele. Maximale kirjutasid ametnikud nii: "Suur osa põrandapinnast on kaetud kaubaalustega, kaupluses pole piisavalt ruumi ohutuks liikumiseks. Kui kauplus on muudetud laoks, pole võimalik kinni pidada 2 + 2 reeglist ning see seab ohtu nii ostjate kui kaupluse töötajate tervise."

Süsteem või juhus?

Meie kontrollreid lõppes huvitava seaduspärasuse tuvastamisega: probleeme oli valdavalt ühe poeketi kauplustes. Edvinas Volkas laiutas käsi ja viitas inimfaktorile: "Kõikjal töötavad inimesed. Pean seda normaalseks, et inimesed ei käitu mõnikord sajaprotsendiselt õigesti. See ei peaks nii olema, aga on, ja ma mõistan seda."

Maxima esindaja ei hakanud eitama, et reegleid tuleb järgida eranditult kõigis poodides. Kõigest paar päeva pärast meie intervjuud olid kõik meie leitud rikkumised kõrvaldatud. Mustamäe tee Maximas oli üles riputatud isegi mitu lisadosaatorit antiseptikuga. Sütiste teel olid kõik kassad korda tehtud ja töötajate tervist ei seata enam ohtu.

Ent miks tuli korra loomiseks linnaosade vanemad ja mupo esindajad käekõrval kohale tuua ja panna telekaamerate ees poeketile ettekirjutusi tegema?