"Insight": kuidas peavad hambaarstid kinni plaanilise ravi osutamise keelust

Maske ei ole, aga pidage vastu

Kohe pärast eriolukorra kehtestamist alustasid tervishoiuasutused - haiglad, perearstikeskused jt - oma töö ümberkorraldamist. Erandiks olid vaid hambaravikliinikud.

Riigiametnikud nende töösse ei sekkunud, mis tekitas ühiskonnas elava arutelu. 17. märtsil avaldas Hambaarstide Liit oma kodulehel soovitused epideemia ajal töötamiseks. Olukorra muutis eriti keeruliseks isikukaitsevahendite nappus. Mõned kliinikud olid sunnitud ostma kaitsemaske sõna otseses mõttes öösiti ja tundmatute ärimeeste käest. Ent kõigil ei õnnestunud seegi.

Oli ilmselge, et kaugeltki mitte kõik kliinikud ei suuda kaitsevahendite defitsiidi tingimustes tagada arstide ja patsientide ohutust, ent valitsus ei kiirustanud plaanilist ravi peatama. Kliinikud pidid üles näitama teadlikkust ja oma uksed vabatahtlikult sulgema. Samal ajal levisid kuulujutud kliinikutest, mis jätkasid plaanilist ravi endises tempos. Räägiti, et arstidele anti seal kuu aja peale üksainus kaitsemask.

Viimane võimalus

23. märtsil proovisid "Insighti" ajakirjanikud pääseda hambakivi eemaldamise sooviga vastuvõtule mitmesse kliinikusse. Enamik vastas keeldumisega. Mõnes isegi manitseti vastutustundetut patsienti, kes soovis läbi viia sellist mitte kõige hädavajalikumat protseduuri. Ent oli ka kohti, mis olid valmis patsiendi kasvõi järgmisel päeval vastu võtma. Võimalik, et see oli vastutustundetu, ent seadusega polnud sel hetkel veel mingeid piiranguid kehtestatud, järelikult polnud selles midagi kriminaalset.

Juba kolme päeva pärast kehtestas terviseamet lõpuks karmid piirangud ja lubas hambaarstidel osutada üksnes vältimatut abi.

Tulge homme

3. aprillil, nädal pärast piirangute kehtestamist, otsustas "Insight" oma eksperimenti korrata. Vastavalt kehtestatud piirangutele oli nüüd õigus vastuvõtule saada üksnes ägeda valuga või plaanilise ravi lõpetamiseks. Rikkujate leidmiseks olnuks vaja vastuvõtule pääseda näiteks "kerge ebamugavustundega", sest plaanilist ravi polnud ajakirjanikul vaja lõpetada.

Esimesed kõned tulemust ei anna, kliinikutes keeldutakse ilma valuta vastu võtmast. Meerhofi kliinikus aga läheb paremini. Kuulanud ära ajakirjaniku kaebused, milleks oli "kerge ebamugavustunne, ei midagi eluohtlikku", küsiti vaid, ega ta pole viimase kahe nädala jooksul välismaal käinud. Pärast eitava vastuse saamist pakuti vastuvõtuaega juba järgmiseks päevaks.

Saate eetrisse mineku ajaks ei õnnestunud "Insightil" kliinikult kommentaare saada.

"Insight" kordas oma eksperimenti nädala pärast. Sel korral tabas saatemeeskonda ebaõnn. 8. aprillil ei õnnestunud nende sümptomitega enam vastuvõtule saada. Öeldi, et kliinik osutab ainult vältimatut abi. Milles on nii kardinaalsete muutuste põhjus, jäi teadmata.

Ilma valuta ei saa, aga kui väga vaja, siis saab

"Insight" jätkas helistamist järgmisel päeval, 9. aprillil. Legend oli sama: valu ei ole, kerge ebamugavustunne. Hambaravikliinikus ABCdent hoiatati neid korduvalt praeguse olukorra eest, pärast probleemi ärakuulamist aga selgitati: "Praegu juhtub seda, et inimesed panevad ennast kirjas, siis tulevad arsti juurde ja ütlevad, et ei valutagi. Et teil niimoodi ei juhtuks. Saan teid esialgu esmapäevaks kirja panna." Terviseameti keelu kehtestamisest on möödunud kaks nädalat.

Vedas! Ajakirjanik sai ka kinnitava sõnumi ja valmistus vastuvõtule minekuks, ent neli tundi enne kokkulepitud aega helistati kliinikust ja tühistati vastuvõtt.

Administraatorid pole piirangutega kursis

Hambaarstide Liidu juhatuse liikme Anastassia Kuldmaa arvates ei ole kliinikud lihtsalt jõudnud administraatoritele uusi reegleid selgitada. "Uus olukord nõuab telefonivestluseks uute protokollide koostamist ja need pole veel igal pool valmis, sest liiga vähe aega on möödunud," on ta kindel.

"Insighti" loomulikult hämmastab, et möödunud kahe ja poole nädalaga pole administraatorid suutnud omandada lihtsat reeglit: valuga - jah, ilma valuta - ei. Aga midagi pole parata, tuleb hambaarsti külastus edasi lükata paremate aegade saabumiseni.

Naabrivalve töötab

Lisaks ajakirjanikele jälgib piirangu täitmist ka terviseamet, ent see järelevalve piirdub patsientide ja teiste arstide kaebuste arutamisega. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste on kindel, et see on tõhus meetod. Kahe nädalaga on terviseametile laekunud alla kümne kaebuse. Heli Paluste rõhutas, et rohkem kui tuhande hambaraviasutuse kohta on see arv nagu piisake meres.

Ent ka selle piisakesega tuleb tööd teha. Tõsi küll, piitsale eelistavad ametnikud präänikut ehk siis trahvile selgitustööd. Nad selgitavad arstidele, kelle tegevuse kohta on kaebusi esitatud, milles nad on eksinud ja kuidas on õige toimida. "Me ei keskendu üksikute rikkujate leidmisele ja karistamisele. Soovime saavutada suuremat efekti," ütles Heli Paluste.

Tuleb tunnistada, et see on õnnestunud. "Kõik me oleme arstid. Me oleme seda õppinud, me teame, et peame kaitsma ennast ja oma patsiente. Me ei sea ohtu ennast, oma töötajaid ega abilisi ning jälgime, et ravi oleks patsiendile ohutu," tõmbas Hambaarstide Liidu juhatuse liige Anastassia Kuldmaa otsad kokku.