Hambaravile pääsemine sõltub isikukaitsevahendite olemasolust ja ravi mahust

Eriolukorra tõttu ära jäänud plaanilise hambaravi taastumisel on peamine otsustusõigus teenust pakkuvate kliinikute käes. Isikukaitsevahendeid ja ravi mahtu arvestades peaks kliinik patsiendiga ise ühendust võtma, et määrata edasine plaan ravi jätkamiseks.

Eriolukorra ajal ära jäänud hambaraviteenuste pakkuja peaks patsiendiga ise ühendust võtma, sest hambaarstidel endil on kõige põhjalikum teadmine ja ülevaade patsientide ning teenuste mahust, ütles Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) president Piret Väli ERR-ile.

"Kui aga inimene on mures, mis temast saab ja ühendust pole võetud, siis loomulikult tasub helistada või kirjutada kliinikule ja küsida," ütles Väli.

Ligi kuu aega tagasi esitas (EHL) valitsusele ettepaneku peatada plaaniline hambaravi kaheks nädalaks. Nüüd, kui meetmete rakendamist hakatakse üle vaatama ja plaaniline ravi taastub, on hambaarstid kohustatud hindama oma valmidust patsiente vastu võtta.

Hambaravi pakkumise taastamine oleneb suuresti isikukaitsevahendite olemasolust. Kliinikutel on üldiselt esialgne varustatus tagatud, kuid võimalike vastuvõttude arvu arvestades peavad kliinikud ise otsustama, mis mahus patsientidele ravi pakutakse, ütles Väli.

"Lõppude lõpuks on kliinikute varustatus ikkagi erinev. Kuna me alustame tööd, kui nakkuserisk on ikkagi suur, siis tuleb kasutada kõiki meetmeid turvaliseks raviks," ütles Väli.

Terviseamet on arutanud erinevaid meetmeid vastuvõttude tegemiseks, heaks variandiks oleks Väli sõnul risikirühma kuuluvate patsientide ravimine septsiifilistel aegadel päevast, kus vanematel inimestel oleks võimalik ohutumalt hambaarsti juurde minna.

Terviseameti seatud tingimuste põhjal on hambaraviteenuste puhul oluline, et patsient oleks testitud COVID-19 suhtes kuni 48 tundi enne ravi algust ja testi tulemus oleks negatiivne, vastasel juhul on tervishoiuasutuse personal kohustatud kasutama täiendavaid pritsmekindlaid isikukaitsevahendeid.

Kuigi testimisvõimekus Eestis on tõusnud, ei ole kiiremas korras testide kättesaadavus tagatud ja selle põhjal ravi lubamine või keelamine võib Väli sõnul olla keeruline.

EHL on terviseametiga rääkinud hambaarstide võimalusest kirjutada testimise jaoks saatekirjasid sarnaselt perearstidele. Sellisel juhul aga oleksid testid raha eest ja lõplikku kindlust veel selles suhtes ei ole, ütles Väli.

Samuti seavad kliinikud reegleid, kuidas kliiniku ooteruumides käituda. Tervishoiuasutusse sisenedes peab patsient kandma vähemalt kirurgilist maski, mis talle vajadusel kohapeal antakse.

Terviseameti juhise järgi on patsiendid kohustatud täitma ka tervishoiuasutusse sisenedes COVID-19 tervisedeklaratsiooni, desinfitseerima käed ja andma kehatemperatuurinäidu.

Kui patsient vastab seatud tingimustele, tunneb, et on terve ja haigusnähud puuduvad, jätkatakse hambaravi pakkumisega.

"Ilmselgete haigusnähtudega ja positiivse testitulemusega inimestele praeguse seisuga ravi ei osutata ja neil palutakse lahkuda," lõpetas Väli.