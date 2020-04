Ida-Tallinna keskhaiglasse sisenejail tuleb enne arsti vastuvõtule pääsemist täita tervisedeklaratsioon. Plaanilise ravi juurde läheb ITK, nagu kõik teisedki tagasi järk-järgult, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ambulatoorses töös järgmisest nädalast tahaks jõuda nii kaugele, et normaalsest nädala mahust oleks umbes 70 protsenti tehtud, millest 30 oleksid patsiendid meil ja 40 protsenti oleks kaugtööna," selgitas Allikvee.

Tasapisi taastatakse ka statsionaarne töö.

Koroonakriisi ajal oli haiglas enam kui poole võrra vähem patsiente kui muidu.

"Kui me võtame ühe kuu - 12. märts kuni 12. aprill - ja võrdleme eelmise aastaga, siis statsionaaris ja päevastatsionaaris oli patsiente vähem - 2938 inimest. Eelmisel aastal samal ajal me ravisime 4800 inimest," rääkis Allikvee.

Ta prognoosib, et eelmise aasta tasemele jõuab haiga juunikuuks ning juulis tuleb hakata tasa tegema mahajäämust, et haigekassa lepingumahud täis saada.

"Ega enam ei ole tavaline, tasane tööaeg, sest me oleme olnud kriisis ja kriisist välja tulles tähendab see seda, et tuleb tööd teha rohkem ja ka laupäev tõenäoliselt muutub tööpäevaks," selgitas Allikvee.

Koroonaviirusega tuleb arvestada, kuni selle vastu pole ravimeid ega vaktsiini, lisas Allikvee.

Turvalisuse tagamiseks saavad haiglasse sisenevad patsiendid kirurgilise maski ning edaspidi plaanitakse Allikvee sõnul testida nii paljusid patsiente kui võimalik. Tema sõnul tahab haigla teha nii, et patsient läbib testi päev enne vastuvõtule tulekut.

Lasnamäe veerel asuvas Galina Kulinitši hambakliinikus on eriolukorra ajal vastu võetud vaid esmaabi vajavaid patsiente. Plaanilist ravi plaanivad nad esialgu pakkuda vaid kaks korda nädalas.

Enne ravilepääsu küsitleb patsienti registratuur.

"Vastuvõtud on meil praegu planeeritud nii, et patsiendid ei puutu üksteisega kokku. Meil on tehtud nii, et üks läheb ära, siis mingi aja pärast me desinfitseerime kabineti, tuulutame ja siis tuleb järgmine," rääkis hügienist Anna Belaja.

Väike, paari kabinetiga hambakliinik korraldab töö nii, et korraga on kliinikus vaid üks patsient.