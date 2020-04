TÜK-i ravijuht: haigla võtab uute aegade panemiseks patsientidega ise ühendust

Kotsar kinnitas, et haiglal on olemas nende patsientide andmed, kelle vastuvõtt eriolukorra tõttu ära jäi. "Meil on palju erialasid ja kliinikuid ning vastavalt sellele, mis kliiniku patsiendiga on tegu, talle kindlasti teatatakse, millal uus vastuvõtt toimub," rääkis ta "Ringvaates".

"Ise ei pea hakkama kontrollima. /.../ Kui aega on väga palju mööda läinud - kuu või kaks - ja ühendust pole võetud, siis on muidugi hea, kui patsient ise ka helistab. Aga a priori eelkõige me kõigile patsientidele ise teatame uue aja. See võib võtta aega, sest vaatamata sellele, et piirangud võeti maha tänasest päevast, on plaanilise töö käivitamine pikaldane, järk-järguline protsess ja päris endist olukorda nagu oli enne COVID-19 puhangut kindlasti lähiajal, kui üldse, tervishoiusüsteemi ei saabu," lisas ta.

Kotsari sõnul ei katkenud ka eriolukorra ajal plaaniline töö kogu ulatuses. "Teatud plaaniline tegevus säilis, aga mis on positiivne, me täna oleme saanud rohelise tule, et plaanid, mida oleme mitme nädala jooksul hakanud koostama, vaikselt ellu viia," ütles ravijuht.