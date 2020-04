Kokk: ükski riik ei suuda väga pikalt 70-protsendist palgahüvitist maksta

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles reedel, et kaalumisel on töötukassa palgahüvitiste maksmise pikendamine, sest mõnes sektoris jõuab kriis kohale alles paari kuu pärast.

Koka sõnul ei jätku riigil raha, et väga pikalt nii suurt osa palkadest hüvitada, kuid samas pole õige ettevõtteid hätta jätta.

"Ainuüksi kahe kuu jaoks on planeeritud hüvitise kulu 250 miljonit eurot. Samas on tõsi see, et kriisi mõjud avalduvad erinevates ettevõtlussektorites erinevatel ajahetkedel ning sellega tuleb arvestada. Kõik töötajad ja tööandjad on panustanud töötukassa reservide kogumisse ning seetõttu on oluline, et toetuste maksmisel kohtleksime me COVID-19 poolt räsitud töötajaid ja ettevõtteid võimalikult võrdselt," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees.

Koka sõnul võib kaaluda töötukassa hüvitise taotlemise aja pikendamist, et meetmest saaksid osa ka ettevõtted, keda kriis tabab hiljem. Samas peaks tema hinnangul jätkuvalt kehtima põhimõte, et riik kompenseerib töötajale palga osaliselt ja praeguste kokkulepete põhjal, kahe kuu ulatuses.

"Selline põhimõte on ka rahanduskomisjoni poolt lisaeelarve seadusesse lisatud. Samuti on lisaeelarves nõue, et kõik meetmete rakendamise eelnõud tuleb enne vastu võtmist ka vabariigi valitsuse poolt heaks kiita," ütles Kokk.

Arto Aasa hinnangul on ettevõtted, kuhu kriis hiljem jõuab, eelkõige ehituses ja tööstuses ning ka IT-sektoris. "Sinna jõuavadki raskemad ajad suve teises pooles ja sügisel. Ja siis me võime tõesti näha seda, kus on tööpuudus kasvamas ja majandus väga suures miinuses," lausus Aas "Vikerhommikus".

Ka Aas märkis, et põhiprobleem palgahüvitise maksmise pikendamisel on küsimus, kas riigil jätkub selleks raha.