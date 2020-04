Hukkunute seas on ka noor naispolitseinik.

Samuti on surnud arvatav tulistaja, kelle politsei tuvastas kui 51-aastase Gabriel Wortmani.

Provintsi keskusest Halifaxist ligi 100 kilomeetri kaugusel põhjas asuvas Portapique'i linnakeses avastati ühe elamu juurest ja seest mitu surnukeha, ütles politsei õhtul ja nimetas seda esimeseks kuriteopaigaks.

Surnukehi leiti veel mitmest muust paigast.

Algselt teatati 16 hukkunust. Õhtuks tõusis ohvrite arv 18-ni.

"Meie riik seisab ühtsena võitluses pandeemiaga, et päästa elusid ning aidata üksteist paremasse tulevikku," ütles Kanada peaminister Justin Trudeau pressikonverentsil. "Kuid eile tõmmati meid sellest ühisest eesmärgist eemale Nova Scotias toimunud mõttetu vägivalla ja tragöödiaga, kus tulistaja võttis vähemalt 18 inimese elud."

"Mitte ühegi üksiku inimese tegu ei saa ehitada müüri meie ja helgema tuleviku vahele, kui iganes kuri, mõtlematu ja hävituslik see ka poleks," lisas Trudeau.

Ametnikud peavad tõenäoliseks, et esimesi ohvreid võis tulistaja valida, ent seejärel alustas valimatut tulistamist.

Öösel andis politsei linnakese elanikele, kes koroonaviiruse tõttu olid niikuinii koduses karantiinis, korralduse sulgeda uksed ja varjuda keldreisse. Piirkonnas põles samal ööl ka mitu elumaja.

Wortmani tabasid kuningliku Kanada ratsapolitsei (RCMP) liikmed Halifaxi lähistel Enfieldis asuvas bensiinijaamas. Veidi hiljem teatas politsei üksikasju täpsustamata, et kahtlusalune suri.

RCMP pressiesindaja Daniel Brien kinnitas 16 inimese surma, lisaks nendele ka arvatava tapja oma. Brien ei välistanud, et ohvrite hulk võib veel kasvada.

Ainuüksi praegustele andmetele tuginedes läheb kurbmäng kirja kui üks ohvriterohkemaid riigi ajaloo massitulistamisi, mis on Kanadas võrdlemisi harv nähe, erinevalt tugeva relvakultuuriga naaberriigi USA-ga võrreldes.

Kanada kehtestas ranged relvaseadused pärast 1989. aasta massitulistamist, milles Marc Lepine tappis 14 naist ja iseend Montreali polütehnilises instituudis.

Kanadas on ebaseaduslik registreerimata käsitulirelva või igasuguse kiirtulega relva omamine. Samuti tehakse relva ostmisel põhjalik taustakontroll, mis tähendab kuritegeliku mineviku kontrollimist, abikaasale relvaostust teatamist, kaht soovitajat, riskianalüüsi ja vastavat väljaõpet.

Riigipolitsei ülem Brian Sauve ütles varem, et ohvrite seas oli üks politseinik ning üks politseinik on haavatud. "Loendamatu hulk peresid leinab täna," ütles RCMP asevolinik Lee Begerman.

Politsei pole rünnaku motiive avaldanud.

Vahejuhtum leidis aset Portapique'i väikelinnas, kus politsei kutsus inimesi uksi lukustama ning keldrites püsima.

Piirkonna elanikud teatasid ka mitmest põlengust, kuid politsei ei kinnitanud vahetult üksikasju.

"Tegu on ühe kõige arutuma vägivallateoga meie provintsi ajaloos," ütles Nova Scotia peaminister Stephen McNeil. Tema sõnul on see täiendav "raske koorem" niigi keerulises olukorras uue koroonaviiruse vastases võitluses.

Politsei teatas varem pühapäeval, et arvatav kahtlusalune sõidab autoga, mis näeb välja kui politseisõiduk ning mees kannab politseivormi. Hiljem öeldi, et ta sõidab ilmselt väikese hõbedase Chevrolet' maasturiga, liikudes lõuna suunas.

Provintsi politsei pressiesindaja kapral Lisa Croteau ütles, et politseile laekus esimene teade relvadega isikust kell 22.30 laupäeva õhtul (Eesti aja järgi kell 02.30 pühapäeval) ning et juurdlus liikus kiirelt aktiivse tulistamise juurdluse faasi.

Linnakese elanik Christine Mills ütles, et tegu oli äärmiselt hirmutava ööga kogukonnas, kus hambuni relvastatud politseinikud patrullisid tänavaid ning kus hommikuks lendasid kahtlusaluse otsingutel helikopterid. Millsi sõnul teati Wortmani kohalikus kogukonnas hambatehnikuna, kes töötas nii Halifaxis kui Portapique'is.

Colchesteri maakonnavalitsuses Portapique'i linna esindav rahvasaadik Tom Taggart ütles, et tavapäraselt vaikne ja rahulik elurajoon on juurteni raputatud.

"Tegemist on täiesti imelise, rahuliku ja vaikse kogukonnaga ning paljas mõtegi sellest, et midagi taolist võiks meie kogukonnas juhtuda, on täiesti uskumatu," ütles Taggart telefoni vahendusel Bass Riverist, mis jääb liikumiskeelu saanud ala lähistele.