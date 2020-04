Norwegian Airi neli tütarfirmat taotlevad pankrotti

Otsus mõjutab umbes 4700 pilooti ja pardatöötajat.

"See on südantlõhestav, et meie Rootsi ja Taani pilootide ja pardatöötajate tütarfirmad on sunnitud pankrotti taotlema. Mul on tõeliselt kahju tagajärgede pärast, mis sellel meie kolleegidele on," ütles Norwegian Airi tegevjuht Jacob Schram.