Mereväe koka amet on muutunud populaarseks

Paljud tööta jäänud kokad otsivad muu hulgas tööd ka Eesti mereväe laevadel. Kui varem oli mereväel valida mõne kandideerija vahel kohale, siis nüüd on see arv mitmekordistunud. Kandideerijad peavad aga valmis olema üllatusteks.

Laeva kambüüs on muutunud ahvatlevaks töökohaks. Mereväes kandideerib laevakoka ametikohale paarkümmend inimest. Karta on aga, et paljud kandideerijad pole kunagi kambüüsis töötanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See köök või - nagu meie ütleme - kambüüs, kuhu nad kandideerivad, sõidab maismaa küljest lahti ja kõigub," märkis mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Mereväes on täitmata neli laevakoka ametikohta. Mereväe kokk on aga ka laeva parameedik - arsti asemik merel. See ei tähenda ainult seda, et mõnikord tuleb toidu asemel tablette jagada.

"Meil õnneks siiamaani on pigem olnud nihestused, mõned üksikud luumurrud, kuskile käe, küünarnuki või pea äralöömine, komistus," selgitas Saska.

Meremehe kodu on merel. Mereväe laevad on eriolukorra kehtestamisest alates lühikeste vaheaegadega merel. Merevägi pidi poekotte viima meremeeste kodus karantiinis või isolatsioonis olevatele pereliikmetele.

"Algatuseks oli 15 kuni 20 poekoti vahel, kuhu me seda tegime. Mereväe puhul me kasutasime selleks Laevastiku Ohvitseride Klubi, mis on MTÜ," rääkis Saska.

Laevakokki on ühel alusel kaks ja suid kuni 40. Reisid kestavad viiest päevast kuni NATO missiooni puhul viie kuuni.