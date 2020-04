Eesti suuruselt teise, Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer ütles Õhtulehele, et neil on pöördumiste arv langenud koguni 1,9 kuni 2,7 korda.

Kui näiteks mullu pöördus aprilli esimeses pooles ITK EMO-sse 3126, siis tänavu vaid 1242 patsienti.

"Langus on ootuspärane, sest teadsime juba varem, et tõeliselt erakorralises seisundis on 10-12 protsenti siia pöörduvatest patsientidest," rääkis Põlluveer.

Põlluveeru sõnul teavad nad, et nende poole pöördumistest oli mullu põhjendatud vaid kuni kolmandik.

Tartu ülikooli kliinikumis vähenes EMO külastuste arv aprilli alguses (kuni 14. aprill) mulluselt 891 inimeselt 569 inimesele.