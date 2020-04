Novembris garaaži kogutud Tartu elektrirattad on nüüdseks talihoolduse läbi teinud. Ehkki keni ja päikselisi päevi on ette tulnud juba aasta algusest peale, pole elektrirattaid veel välja toodud. Sügis näitas, et jää peal kipuvad talverehvideta rattad külili libisema ja öökülmade hirmus on linn pigem ettevaatlik olnud.

Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa tõdes, et ootama sundis ka koroonaviirus.

"Me ühtlustasime selle elektrirataste väljatoomise koolivaheaja lõpuga, et õpilastel oleks vähem põhjust vaheajal koguneda. Sest elektrirattad on noorte seas väga popid," ütles Meeksa.

Praegu saab rattaringluse võrgus laenutada umbes 250 tavaratast. Alates eriolukorra algusest on neid desinfitseeritud iga kord, kui mõni ratas töökotta viiakse. Samuti külastatakse korra päevas iga parklat ja desinfitseeritakse kõiki parasjagu seal olevaid rattaid. Sama tempoga ehk kord päevas plaanib linn rataste desinfitseerimist jätkata.

Roman Meeksa tõi näite märtsikuust, mil keskmist tavaratast laenutati päevas kolm ja pool korda. Rataste külge desopudelite riputamist linn ei plaani.

"Ma arvan, et see ei toimi. Meil on väga hea näide selle kohta, kui mõned aastad tagasi pandi välja jalgrataste pumbad ja tööriistad ja need kadusid väga-väga ruttu ära. Inimeste ahnus kipub olema suur. Minu lahke soovitus on kasutada sellist lahendust, et pane kindad kätte ja kui sõitma lähed, on kõik hästi."

Kõiki rattaid esmaspäeval välja ei tooda, töö võtab aega ja kõik viissada elektriratast jõuavad ringlusesse tuleva nädala lõpuks. Selleks aastaks plaaniti ka rattaringluse laienemine.

Uued laenutuspunktid soovib linn ehitada nii linna kui kõrvalasuvasse Tartu valda. Aga lootus, et tööd suve jooksul valmis saavad, muutub Roman Meeksa sõnul vähehaaval hägusamaks.

"Me oleme seotud Kanada ettevõttega Bewegen ja nemad on jälle seotud erinevate ettevõtetega, kes paiknevad Aasias. Nendel senimaani pole tulnud detailide tarneid Aasiast. Seetõttu need asjad venivad."