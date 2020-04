Tartu loodab elektrirataste abil inimesed ühistranspordist välja meelitada

Mida kevadisem on ilm, seda rohkem tartlased rattaga sõita tahavad. Praegu saab Tartus sõita 250 tavarattaga. Järgmisel nädalal lisandub neile 500 elektriratast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et ühiskasutatavatel ratastel nakkusoht võimalikult väike oleks, tuleb ka sõitjatel endil siiski tähelepanelik olla.

"Üks asi on see, et /.../ linnatransport iga päev desinfitseerib jalgrattaid, nii parklas olevaid kui ka neid, mis töökotta viiakse. Aga oluline on ka see, et inimesed ise hügieeninõuetest kinni peaksid. Kätepesu, käte desinfitseerimine, kinnaste kasutamine - see on kõik samamoodi oluline, nagu kauplustes käies, nii ka elektrirattaid kasutades või üldse rattaringluse rattaid kasutades," rääkis abilinnapea Raimond Tamm.

Kõige vähem sõideti rattaringluse ratastega veebruaris, aga ka siis kasutati ühte ratast keskmiselt kaks korda päevas.

Tamme sõnul võiks elektrirataste väljatoomine olla alternatiiv linnaliinibussidele, mis hoolimata eriolukorra reeglitest iga päevaga üha enam rahvast täis on.

"Elektriratas iseenesest on ju võrreldes ühistranspordi kasutamisega ju ohutum. Võimalusi ratta seljas istudes nakkus saada on oluliselt vähem kui ühistranspordis, näiteks bussis olles. Seepärast me näeme, et inimesed on järjest rohkem oma kodudest välja tulnud, tänavad on üsna aktiivselt liikujaid täis ja see on hea alternatiiv, kuidas inimesed saavad oma igapäevaseid liikumisi teha," rääkis Tamm.

Siiski tuleb meeles pidada, et eriolukord ei ole veel lõppenud ja eelkõige tuleks püsida kodus.

Lähiajal plaanib linn rattaringlust laiendada nii Tartu kui ka Luunja valda.

Kokku on rattaringluse ratastel läbitud rohkem kui kaks miljonit kilomeetrit ehk umbes 52 ringi ümber maakera.