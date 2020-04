Riigi käest võib likviidsuslaenu soovida ka kinnisvaraarendaja Porto Franco

"Läbi on käinud Porto Franco kinnisvaraarendus. Nad on ka teinud eri tasemel päringuid või uurimisi. On olnud variant, et küsitakse ainult käendust, aga on uuritud võimalust saada päriselt laenu," rääkis rahandusminister ajalehele.

Neljapäevasel istungil peaks valitsuses kõne alla tulema kokku 300 miljoni euro laenamine strateegiliselt tähtsate ettevõtete toetamiseks.

Eelmisel nädalal oli neist teada ainult Tallink, kes soovib laenata riigilt 150 miljonit eurot. "Juurde on tulnud põhimõtteliselt diskussiooni lennunduse teemal," ütles Helme.

"Riigi omandis on transpordisektorist kaks suurt tükki. Üks on lennundus, kus on tegelikult mitu äriühingut: Nordica, Transpordi Varahaldus ja Regional Jet. Need on kõik omavahel sabapidi seotud," selgitas minister. "Kõik on nõus, et Eesti vajab lennuühendusi. Nüüd on küsimus selles, kuidas me saame neid ühendusi kõige mõistlikumal viisil."

"Teine on raudtee teema," lisas Helme. "Ma ei ole veel näinud neid plaane ja summasid, tahaksime need enne neljapäeva omavahel ja ametnike ringis läbi käia. Raudteel on väiksemad summad, aga seal on ka pundar suur. On vedamisfirma ja raudtee ise ja mitu tegevust, millest osa on plussis ja osa miinuses."

Helme märkis, et võrreldes lennunduse ja raudteega on Tallinki puhul lihtsam. "Nad on küsinud meilt käibelaenu kolmeks aastaks võimalusega see laen hiljem osaluseks pöörata," ütles ta.

Porto Franco sõlmis alles veebruari lõpus oma järgmise arendusetapi rahastamiseks sündikaatlaenulepingu Luminori ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) mahus 102 miljonit eurot. Arenduse kogumaksumus on 190 miljonit eurot ja see peaks valmima kahe aasta pärast.

Porto Franco ärikvartal hõlmab üle 150 000 m² pinda, millest poole moodustab kaubandus ja ülejäänu kontoriruumid. Selle algataja on ettevõtja Hillar Teder.