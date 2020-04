Kõlvart: nakatunute arvu tõus Tallinnas on ohu märk

"Näeme, et inimesed lähtuvad eelkõige positiivsetest uudistest, mis on arusaadav. Nüüd on möödunud viis nädalat, inimesed on väsinud ja väljas päikeseline ilm, ja me näeme, et tänavatel on iga päev rohkem inimesi. Eile saime teada, et on kahjuks ka tagajärjed, negatiivsed, mida tuleb tunnistada. Tallinnas, nagu eile saime teada, on nakatunute arv kerges tõusutrendis ja minu arvates on see ohu märk," rääkis Kõlvart.

Piirangute leevendamisest rääkimine tekitab positiivse emotsiooni ning inimesed kipuvad unustama, et endiselt kehtib eriolukord ja Eestis on epideemia, nentis linnapea.

"Üldine emotsioon mõjutab kõige rohkem Tallinna, sest siin suurim (asustus)tihedus ja enim inimesi. Kui eneseregulatsioon enam ei tööta, siis saame tunda seda linnades ja eelkõige Tallinnas. Mul on suur palve mitte unustada, et meil on eriolukord, epideemia ja haigete inimeste arv kasvab ehk nende inimeste arv, kellelt me võime haiguse saada," ütles Kõlvart, kelle sõnul tekitab inimeste rohkus tänavatel muret.

"Tõepoolest, me kõik pingutasime selleks, et selline võimalus tekiks, leevendusi arutada. Samas me saame aru, et tõenäoliselt on jätkuvalt vajadus piiranguid pikendada, mis on ka adekvaatne, sest nakatunute arv jätkuvalt kasvab, vaatamata sellele, et on näha, et on tekkinud positiivne tendents," märkis Kõlvart.