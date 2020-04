USA senat kiitis heaks päästepaketi väikefirmadele

Meetmed said senati üksmeelse heakskiidu pärast pea nädala kestnud vaidlusi vabariiklaste ja demokraatide vahel.

Pakett suunab 320 miljardit niinimetatud palgakaitseprogrammi, mis võimaldab raskustes ettevõtetel üleriigiliselt oma töötajatele eriolukorra ajal palka maksta.

Sama kokkulepe suunab 75 miljardit haiglatele ja 25 miljardit koroonaviiruse testidele. Veel 60 miljardit eraldatakse majanduskahjudega toimetulemiseks antavateks laenudeks.

Eelnõu liigub nüüd edasi esindajatekotta, kus selle üle hääletakse neljapäeval.

Ühendriikides on koroonaviiruse pandeemia tõttu töötuks jäänud 22 miljonit inimest. Näiteks USA autorendihiid Hertz teatas teisipäeval, et koondab seoses koroonaviiruse pandeemia põhjustatud ränga hoobiga turismile 10 000 töötajat Põhja-Ameerikas. Tegemist on 26,3 protsendiga Hertzi töötajatest maailmas.

Presidendi täpsustusel peatatakse sisseränne 60 päevaks

President Donald Trump täpsustas teisipäeval, et peatab sisserände 60 päevaks ja selle eesmärgiks on muu hulgas kaitsta ameeriklaste töökohti.

Trump tegi esmaspäeva hilisõhtul sotsiaalmeedias avalduse sisserände peatamisest, kuid ei lisanud sellele mingeid üksikasju.

"Immigratsiooni peatamine aitab töötuid ameeriklasi, kui me riigi taasavame. See paus kestab 60 päeva," ütles president nüüd.

Trump lisas, et võib kaaluda pausi pikendamist võttes aluseks majandustingimused, mis selle aja möödudes valitsevad.

Presidendi sõnul ei puuduta kõnealune määrus töölisi, kes saabuvad riiki ajutiselt.

"Me allkirjastame selle tõenäoliselt homme. Seda koostatakse praegu ja täna öösel ning see on asi, mida me praegu siin riigis vajame," jätkas riigipea.