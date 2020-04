"Kui teeme leevendusi, siis ainult koos teiste riikidega, see võiks käia regioonide kaupa. Meie regioon oleks loogiliselt koos Balti riikide ja koos Soomega," rääkis Ratas saatejuht Liisu Lassi küsimustele vastates.

"Peab olema sarnane epidemioloogiline olukord," lisas Ratas.

Vastuseks küsimusele, mis saab 14-päevase karantiini reeglist piiri ületamise järel, mis kehtib ka Eestis, ütles peaminister, et riigid peavad suutma kokku leppida ühtsed reeglid piiriületusel.

"Soome peaministriga olen rääkinud ja loomulikult on Eesti ja Soome vaheline piir oluline meile," märkis Ratas.

Ratas lisas, et kindlasti peab eraldi vaatama Eesti ja Rootsi vahelist reisimist, kuna Rootsi on viiruse tõrjumisel käitunud võrreldes Euroopa Liidu riikidega erinevalt.

Ratas tõdes, et eriolukorrast väljumisel on palju juriidilisi küsimusi. Ta nimetas vaidlusi, kas saab 2+2 reeglit jätkata ilma eriolukorrata: "Aga arvan, et see peab jääma kohustuslikuks üsna pikaks ajaks."

Peaminister teeb valitsusele neljapäeval ettepaneku pikendada eriolukorda 1. mai järel vähemalt kahe nädala võrra.