Opositsioonierakonnad on maskiküsimuses eri seisukohtadel

"Arvestades seda, kui mõistlikult inimesed on käitunud, tegelikult inimesed on ise hoidnud seda distantsi rohkem, kui neilt on nõutud ja inimesed on ka töökohtadest tõmmanud oma kodukontoritesse ilma, et keegi oleks töökohti otseselt kinni pannud, siis mina ütleks, et tuleks lähtuda inimeste mõistlikkusest ja mitte kehtestada täiendavaid reegleid, mis tekitavad lihtsalt vastupanu," ütles Kallas ERR-ile.

"Ootaks valitsuse selget seisukohta. See, et iga valitsuse minister midagi arvab, tekitab ainult ühiskonnas segadust," lisas ta.

Indrek Saar märkis, et niikaua kuni on põhjust arvata, et viiruse levik on akuutne, niikaua tasub maksimaalselt järgida ettevaatusreegleid.

"Mina olen juba mõned nädalad tagasi kutsunud üles inimesi kaitsma teisi ja ka mingil määral ennast sellega, et kui on vaja käia rahvarohketes kohtades ja kinnistes ruumides, kus on rohkem inimesi, kui oma pereliikmed, siis kasutada näomaski. Ja teen seda ka ise," sõnas Saar.

"Loomulikult ei tähenda see seda, et inimesed peaksid oma kodus või vabas looduses maskidega istuma. Aga kus on rohkem inimesi koos, siis ma arvan, et igasugused ettevaatusabinõud tulevad kindlasti kasuks," märkis ta.

ERR küsis Kaja Kallaselt, kuidas erineks Reformierakonna väljumiskava valitsuse pakutust.

"See kava näitaks ära need tingimused, mida inimestelt oodatakse ja ei ütleks seda, millised organisatsioonid, kuidas peavad käituma, vaid annaks sellised suunised, millest inimesed saavad ise teha järeldused. Ja kui öeldakse, et seal (valitsuse väljumiskavas - toim.) olid indikaatorid kirjas, millest lähtuvalt saab otsuseid teha, siis need indikaatorid on ju täidetud. Sellisel puhul ei ole ka mingit põhjust neid piiranguid sellisel kujul enam hoida," lausus Kallas.

Kallase sõnul on valitsus väljumisstrateegiaga hiljaks jäänud. "Seda strateegiat oleks pidanud kohe hakkama koostama kui sellesse olukorda siseneti. Ehk leppima kokku, mis näitajaid ja mis mõõdikuid me ootame, et me saaksime piirangutest loobuda.

Majandusminsiteerium teatas kolmapäeval, et pärast praegu suletud kaubanduskeskuste avamist tekib uue täiendava nõudena kohustus kauplusi külastada kaetud nina ja suuga ehk inimesed peavad kandma kas maske, visiire või salle, mis nina ja suu kataks.

Riigihalduse minister Jaak Aab tegi samas valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski.