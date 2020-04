Ossinovski: eriolukorra valitsuskomisjon koondab liiga palju võimu enda kätte

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja riigikogu liige Jevgeni Ossinovski ütles "Terevisioonis", et suurim viga kriisist väljumises on see, et seitsmeliikmeline eriolukorra valitsuskomisjon koondab kogu vastutuse ja otsustuse enda kätte.

Ossinovski rääkis, et kriisi minekul oli vaid valitsuskomisjonile otsuste langetamise volituste andmine oluline, et saaks langetada kiirelt otsuseid. Aga kriisist väljudes puudutab see meie igaühe käitumist ning arutelu tuleks pidada märksa laiemal tasandil.

"Seetõttu on hästi oluline, et asi oleks ühiskonnas läbi arutatud ja et meil tekiks tunne, et meile seletati, miks see nii on. Miks näiteks nädal aega ei avata veel kaubanduskeskusi, aga pärast seda avatakse, kui haiglaravi vajadus väheneb. Vaid nii tekib asjadest ühine arusaam. Aga kui see tuleb ainult ülalt alla seitsme inimese kriisikomisjonist, siis seda tunnet ei teki," sõnas Ossinovski.

Kõige lihtsam ja elementaarsem asi on tema sõnul põhjalik parlamentaarne debatt sellel teemal, aga seda on püütud vältida kartuses, et äkki hakkab opositsioon valitsust ründama.

"Aga tegelikult on vaja kõik need kriitilised küsimused ära küsida ja valitsuse liikmetel neile ka vastata. Sest demokraatliku ühiskonna juurde käibki see, et kõik andmed, mille alusel langetatakse otsuseid, peaksid olema avalikud, v.a juhud, kui on mingi väga kaalukas põhjus seda mitte teha. Näiteks Suurbritannias on peetud mitmeid arutelusid, et ka valitsusele nõu andvad teadlased peaksid avalikustama selle nõu, mida nad on valitsusele andnud."

Ossinovski sõnul on see demokraatliku ühiskonna eripära ja tugevus, et me saame avalikult väidelda selle üle, mis on õige ja mis vale.

"Et jõuda lõpuks sinna, et meil on ühiselt arusaadav positsioon. Isegi, kui kõik ei ole sellega nõus, siis kõik saaksid aru, millistest kaalutlustest lähtudes üks või teine otsus langetati. Täna seda kindlust ei ole ja selles olukorras inimesed kahtlemata hakkavad väsima."

Ta rõhutas, et väljumisstrateegiat ei tohi teha kinniste uste taga ülalt alla ja vaid poliitilise otsustuse tasandil.

"Nagu ütleb üks mu lemmikfilosoofe: inimesed on valmis kannatama, kui sellele on antud tähendus. Kui tüübid nädal aega käivad ja arutavad üksiukuid kriteeriume ja tulevad välja asjaga, mis ei vasta ühiskonna kõige olulisematele küsimustele, siis inimestel tekib tunne, et need mehed ei juhi mitte midagi ja miks peaks neid üldse kuulama," sõnas Ossinovski.