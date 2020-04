Kuressaare välihaigla lõpetab tegevuse

Kaitseväe konteinerhaigla lõpetab Saaremaal tegevuse, haigla pakitakse kokku aprilli lõpuks.

Eriolukorra medisiinijuht Arkadi Popov ütles, et kuna uusi haigusjuhte Saaremaal enam palju ei tule ja patsiente, kes intensiivravi vajaks, ei ole, on praegu õige aeg välihaigla tegevus lõpetada. See samm on üks osa kriisist väljamineku strateegiast, mida Kuressaare haigla koostöös terviseametiga ette valmistab.

Kuu aja jooksul raviti välihaiglas 15 koroonapatsienti. Seal töötas 18 meedikut, lisaks 18 toetusmeeskonna liiget, keda abistasid vabatahtlikud meedikud, kes tulid mandrilt spetsiaalselt kaitseväe meedikutele appi.

Seni oli kaitseväe haiglat kasutatud vaid õppustel, esmakordselt said seal ravi pärispatsiendid.