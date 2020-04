Ungari sõlmis Hiinaga laenulepingu Budapesti-Belgradi raudtee rahastamiseks

Hiina laenuga tasutakse raudteeühenduse Ungaris kulgeva 150-kilomeetrise lõigu maksumusest 85 protsenti, kirjutas Ungari rahandusminister Mihaly Varga reedel sotsiaalmeedias. Ta ei avaldanud aga, millise intressiga Ungari Hiinalt laenu sai.

Aprilli alguses andis Ungari valitsus sisse seadusmuudatuse, millega salastatakse kümneks aastaks 2,1 miljardit dollarit (1,95 miljardit euro) maksva raudteeprojekti lepingute detailid.

"Meil on nüüd laenuleping, mis on Ungarile soodne ja turvaline," ütles Varga sotsiaalmeedias avaldatud videos ning lisas, et laenutingimused olid lähedased praegu Ungari jaoks turul saadaolevatele laenutingimustele.

Projekti maksumusest tasutakse Hiina antud laenuga 85 protsenti, ülejäänu tuleb Ungari riigieelarvest, märis minister.

Varga sõnul peaks raudtee valmima 2025. aastaks ning see võimaldab Ungaril saada Euroopa logistikakeskuseks, mida hakkavad läbima Kreeka sadamatest Lääne-Euroopasse viidavad Hiina kaubad.

Raudteed ehitab konsortsium, millest ühe poole omanik on valdusfirma Opus Global, mida kontrollib peaminister Viktor Orbani liitlane Lorinc Meszaros, teine pool kuulub aga Hiina riiklikule raudteefirmale, mille tütarettevõtted ehitama hakkavad.

Raudtee kogupikkusega 370 kilomeetrit valimine on korduvalt edasi lükkunud, Ungari, Hiina ja Serbia allkirjastaid selle rajamise memorandumi juba 2014. aasta detsembris.