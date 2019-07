"Sel nädalal kirjutame alla ühiste kavatsuste protokolli Hiina ettevõttega CREC, mis on maailma suurim ehitusfirma," ütles Vesterbacka Soome ringhäälingu Yle teatel. Vesterbacka kinnitusel on Hiina ettevõttel, mis on spetsialiseerunud raudtee-ehitusele, unikaalne oskusteave suurte tunneliprojektide elluviimiseks. CREC on Hiinas rajanud rohkem kui 18 000 kilomeetrit raudteetunneleid.

Vesterbacka ettevõtte Finest Bay Area Development teatel võtaks ehitustööd aega kuus aastat ning selles osaleks aastas 20 000 inimest.

Sama kinnitas ka uurimisinstituudi Taloustutkimus uuringujuht Pasi Holm, kelle hinnangul lisaks tunneli ehitus Soomes 20 000 ja Eestis 6000 töökohta aastas.

Vesterbacka sõnul soovib ta tunneli tööle saada juba 2024. aasta lõpus. "Partnerluslepe, mille me allkirjastame, aitab hoida tunneliprojekti graafikus," ütles ta.

Vesterbacka on tunneliprojekti elluviimiseks juba varasemalt sõlminud eelkokkuleppe Hiina rahastajatega.

Ettevõtja on siiski rõhutanud, et hiinlastel ei ole projektis otsustusõigust ning oodata on ka Euroopa ja Põhjala riikide investorite osalemist.

Vesterbacka plaanide kõrval arutavad ka Soome ja Eesti valitsus raudteetunneli rajamist, kuid selle rahastamine on seni täiesti lahtine.