Jaapan uurib ootamatut koroonapuhangut kai ääres seisval ristluslaeval

Ristluslaev Costa Atlantica oli viirusest vaba kuni selle nädala järsu kasvuni, vahendas BBC.

Laeval on 623 meeskonnaliiget ning nendest 91 on andnud positiivse testitulemuse. Üks nakatunutest on kriitilises seisundis.

Laeval ei olnud reisijaid ning see suundus hooldustöödeks Nagasakisse. Laev saabus Nagasakisse 29. jaanuaril ning see pandi karantiini, kuigi sel ajal ühtki nakkusjuhtumit sellel ei leitud. Reutersi andmetel ütlesid kohalikud võimud meeskonnaliikmetele, et nad ei tohi liikuda kaist kaugemale, välja arvatud vajadusel haiglasse.

Jaapani rahvusringhäälingu NHK andmetel aga käisid meeskonnaliikmed linna peal ka pärast võimude korraldust. Nii bussi- kui ka üks taksofirma kinnitasid, et sõidutasid märtsi lõpus laeva meeskonnaliikmeid. Ametnike hinnangul lahkusid meeskonnaliikmed laevalt ka muudel kordadel.

Võimalik on ka see, et Nagasakis võeti laeva meeskonda uusi liikmeid, kes viisid sinna viiruse.

Kohalikke võime teavitati esimest korda eelmisel nädalavahetusel võimalikust viirusejuhtumist Costa Atlantical. Kogu meeskonda testitakse.

"Ma arvan, et meil on selgem pilt siis, kui oleme saanud kõigilt proovi võtta," ütles Nagasaki tervise- ja sotsiaalosakonna juht Katsumi Nakata AFP-le.

"Arvestades piiratud meditsiinivõimalusi piirkonnas, on meil keeruline kontrollida kõigi 630 inimese tervist. Me peame hoidma meditsiinisüsteemi kohalikele elanikele," ütles ta.

Jaapani rahvusringhäälingu NHK andmetel on siiani testitud umbes pool meeskonnaliikmetest.

Nagasaki meditsiiniühing kuulutas neljapäeval välja kriitilise olukorra.

Nagasakis pole olnud seni suuremat koroonaviiruse puhangut ning seetõttu uuritakse nüüd, kuidas sai laeval viirus levima hakata, kui meeskonnaliikmed pidid püsima laeval.

Jaapani võime on kritiseeritud selle eest, kuidas nad tegelesid veebruaris koroonakriisiga teisel ristluslaeval - Diamond Princessil. Kui endisel reisijal tuvastati koroonaviirus, hoiti laeva Yokohamas kai ääres ning selle reisijad ja meeskonnaliikmed pandi laevale karantiini. Üle 700 inimesel tuvastati siis koroonaviirus, 13 neist surid.