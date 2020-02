Jaapanis karantiinis oleval kruiisilaeval nakatunute arv kasvab

Jaapanis Yokohama sadamas karantiinis oleval kruiisilaeval Diamond Princess diagnoositi veel 39 inimesel koroonaviirus ja nüüdseks on seal nakatunuid tuvastatud kokku 174.

Haiglasse toimetatutest nelja seisund on raske ja nad viibivad intensiivravis, vahendasid ERR-i teleuudised.

Diamond Princess, mille pardal oli algselt üle 3700 inimese, on karantiinis alates läinud nädala algusest, kui ühel selle endisel reisijal tuvastati nakatumine koroonaviirusega.

Väljaanne Vox kirjutab pikemas artiklis, et mitmete tervishoiuekspertide arvates on Diamond Princessil toimuv karantiin mõnes mõttes väga ohtlik rahvatervise eksperiment ning olukord, kus inimesi pikka aega kitsastes tingimustes kinni, võib hoopis vastupidise tulemuse anda ehk viiruse levikut soodustada.

Hiinas tõusis koroonaviiruse tõttu surnud inimeste arv tõusis 1110-ni. Kokku on riigis viirusesse haigestunud 44 200 inimest.

Alates teisipäevast kannab uuest koroonaviirusest põhjustatud haigus ametlikult nime Covid-19. Maailma Terviseorganisatsioon hoiatas, et see on väga tõsine oht maailmale.