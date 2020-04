Valitsus kiitis heaks kaupluste renditoetuse

"Mudel millest lähtusime oligi see, et esiteks see kehtib nendele, kelle me ise oleme kinni pannud. Teiseks see eeldab, et nad on ise kaubelnud rendileandjaga teatud hinnaalandusi või ajatusi ja siis ühe osa kogu sellest kahekuulisest rendikulust valitsus kompenseerib," ütles rahandusminister Martin Helme ütles ERR-ile.

Helme sõnul hõlmab toetus lisaks poodidele ka väiksemaid teeninduspindasid, mis on kaubanduskeskustes eriolukorra tõttu suletud.

Kuigi ametist lahkunud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu teatas varem, et riik ei plaani eriolukorra tõttu suletud kauplustele renditoetust maksta, esitas Helme neljapäeval valitsuse kabinetinõupidamisele memorandumi, millega seda siiski tehaks kuni kolme miljoni euro ulatuses kuus.

Helme esitatud memorandumi kohaselt on kogu üürisumma Eesti kaubanduskeskustes 14,6 miljonit eurot kuus. Kuivõrd rendimaksete toetus ei rakendu toidupoodidele, mis moodustavad kaubanduskeskuste kogupinnast ligikaudu 22 protsenti, on abikõlbulik rendisumma kokku ligi 12 miljonit eurot. Sellest maksimaalne toetuse piir ehk 25 protsenti on kolm miljonit eurot.