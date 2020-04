Praamiliiklus suursaartega on ka mais hõrendatud sõiduplaaniga

TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on eriolukorras sõidukite arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud keskmiselt 75 protsenti ja reisijate arv keskmiselt 87 protsenti ning ka valitsuse planeeritava eriolukorrast etapiviisilise väljatuleku ja piirangute võimaliku leevendamise korral on eeldus, et teenindusmahtude taastumine maikuus on vähetõenäoline.

"Rohuküla-Heltermaa liinil jätkame praegu kehtiva sõiduplaaniga, Virtsu-Kuivastu liinil lisandub alates 27. aprillist väljumine Virtsust kell 11.25 ja Kuivastust kell 12.00."

TS Laevad teavitab maikuusse ärajäävatele reisidele pileti ostnud inimesi ja kaubavedajaid ning palub neil valida uued reisid. Eriolukorra perioodil saab piletid tagastada teenustasuta.

Valitsus pikendas eriolukorda kuni 17. maini, peaministri 14. märtsi korraldusega on kehtestatud liikumispiirangud Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu valla territooriumil.

Maanteeamet on andnud teada, et juhul kui eriolukorra ja/või liikumispiirangute kohta võetakse vastu neid muutvaid otsuseid ja reisimine aktiveerub, siis vaadatakse sõidugraafikud üle vastavalt muutunud olukorrale.