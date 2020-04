Lukas: teatrisse ja kinno pääseb tõenäoliselt alles sügisel

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles esmaspäeval, et tõenäoliselt saavad teatrid ja kinod taasavamist planeerida alles sügishooaega.

Lukas lisas, et mais ja juunis ei toimu kontserte ega etendusi, kuid juulis ja augustis võib vabas õhus ürituste korraldamise kord olla teistsugune, kõik sõltub tervishoiu näitajatest.

Lisaks jäävad Lukase sõnul suured massiüritused sel suvel ära.

Varem on Lukas andnud lootust, et suve teises pooles võivad sõltuvalt viirusepuhangu seisust siiski vabaõhuüritused toimuda.

"Kaubanduskeskustes hängimisele on kõige parem ja kultruursem alternatiiv minna muuseumidesse. Minu ettepanek on, kui me hakkame kaubanduskeskuseid järk-järgult maikuus avama, siis saaks avada ka kontrollitult muuseume ja raamatukogusid," ütles kultuuriminister.

Majandusminister Taavi Aas ütles samal pressikonverentsil, et juulis ja augustis sõltub ürituste toimumine sellest, kuidas ühiskond oma käitumisega viirust kontrolli all hoida suudab. Aas märkis, et järkjärgulistele avamistele võib järgneda järkjärguline nakatumise kasv, mida tuleks jälgida.