Hiiumaa väikeettevõtjad tahavad piirangute kiiret leevendamist

"Viibime eriolukorras juba seitsmendat nädalat ning Hiiumaa

väikeettevõtjatena oleme mures. COVID-19 on uus reaalsus ning ei saa

loota, et viirus taandub nädalate või kuudega täielikult meie

ühiskonnast. On aga kindel, et jätkates veel pikaaegselt praegu

kehtivate tingimustega seisame õige pea silmitsi tõsiste

majandusprobleemidega," seisis pöördumises.

Ettevõtjad märgivad, et nad ei vähenda viirusohu olulisust ning mõistavad täielikult täiendavaid turvameetmeid, mida igaüks peab täitma hoidmaks end

ja teisi. Samas me ei tohi ettevõtjate sõnul alahinnata, kui oluline on suvi teenimise seisukohalt tervele saarele.

"Õige pea ei suuda kompensatsioonid katta kuludest tekkivat

puudujääki. Väljendades end väga lihtsalt, siis otsus lükata

pikemalt edasi saare avamist toob kaasa suure osa Hiiumaa majutajate,

teenindajate ja muude väike-ettevõtjate pankroti juba sügisel," kirjutasid ettevõtjad.

Pöördumises toodi välja, et Hiiumaal on viimase kolme nädala jooksul lisandunud

ainult üks COVID-19 positiivne nagu ka liikumistele avatud sama suures

Haapsalu linnas.

"Olukorras, kus piiranguid mandril leevendatakse, tunneme, et taolised

konkurentsitingimused ei ole korrektsed ega ausad meie ettevõtjate

suhtes. Hiiumaa näitajad ei erine ülejäänud Eestist (väljaarvatud

Saaremaa)."

Ettevõtjad viitasid ka õiguskantsler Ülle Madise hinnangule, et Hiiumaal ei ole

põhiseadusega tagatud õigustele piirangute tegemine enam kuidagi

põhjendatud.

"Eesti Maaturism MTÜ on kolm nädalat propageerinud kontaktivaba,

kehtivatest piirangutest kinnipidavat siseturismi. Ei ole ühtegi

juhust, kus see oleks põhjustanud nakatumist," tõid ettevõtjad välja.

Ettevõtjad soovivad Hiiumaa kontrollitud avamist püsielanike pereliikmetele,

töötajatele ja kinnisvaraomanikele alates 1. maist.

Samuti võiks nende hinnangul lubada Hiiumaale turvalist turismi alates 10. maist.

Eriolukorra juht otsustas esmaspäeval väljastada saartele liikumiseks eriload, mis jagunevad iga päev nii: Saaremaale 25 eriluba, Muhu saarele ja Manijale viis, Hiiumaale 20 ning Kihnule, Ruhnule ja Vormsile kümme eriluba. Eriluba kehtib üks kord edasi-tagasi sõitmiseks.