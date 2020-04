Kaubamaja grupp ostab Comarketi

Tehinguga saab Selver juurde 16 Comarketi kauplust Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, kaks Delice'i toidupoodi Viimsis ja Pärnus ning Solarise keskuse toidupoe.

Pärast tehingu kinnitamist konkurentsiameti poolt kuulub Selverile kokku 72 kauplust senise 53 asemel.

Tehingu hinda pooled ei avaldanud.

ABC Supermarketsi juhina jätkab Andrus Põld. ABC Supermarketsi kauplused jätkavad esialgu tööd oma nime ja kaubamärgi all Selveri tütarettevõttena, teatas Kaubamaja.

"Tegemist on Tallinna Kaubamaja Grupi ühe pikaajalise strateegilise eesmärgi, laiendada tegevust supermarketite valdkonnas, täitumisega. Oleme läbi aastate Selveri kauplusevõrku ja turuosa orgaaniliselt kasvatanud, otsides samal ajal aktiivselt võimalust kiiremaks arenguhüppeks," ütles Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i juhatuse esimees Raul Puusepp pressiteate vahendusel.

ABC Grupi AS-i nõukogu esimehe Mart Vipsi sõnul on sündiv tehing oluline areng Eesti toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügiturul tervikuna. "Eesti väiksuse juures on toidukaubandusettevõttel vaja piisavat jõudu, et tagada kliendile head kaubavalikut mõistliku hinnaga. Huvi meie kaubandusketi vastu on viimastel aastatel olnud arvestatav, kuid rahuldava tulemuseni nii tulevase omaniku kui ka tingimuste osas jõudsime alles nüüd Selveriga."

ABC Supermarkets sündis 2002. aastal, mil ostis 10 SPAR-i kaubamärgi all tegutsenud kauplust. 2003. aastal alustati kaupluste viimist Comarketi kaubamärgi alla. 2009. aastal avatud Solarise keskuse toidupoe eeskujust kasvas välja ABC Supermarketsi toidupoodide uus kaubamärk Delice.

Koos Delice'i poodidega kuulub ketti 19 kauplust 12 300 ruutmeetri müügipinnaga. ABC Supermarkets annab tööd ca 400 töötajale. 2018. aasta müügitulu oli 57,4 miljonit eurot ja kasum 887 873 eurot.

ABC Supermarkets AS-i ainuaktsionär ABC Grupi AS on üks suuremaid Eesti kapitalil põhinevaid ettevõtete gruppe, mis keskendub edaspidi autode müügile ja hooldusele ning toidu- ja tarbekaupade hulgimüügile. Kontsern teenis 2018. aaastal 126,4 miljoni euro suuruse käibe juures 618 582 eurot kasumit. ABC kontserni kuuluvad veel hulgimüügifirma Abestock, Renault ja Dacia sõidukeid müüv ABC Motors ja hulgaliselt kinnisvara. Tehing ei hõlma ABC Grupi AS-i omanduses olevaid teisi ettevõtteid peale ABC Supermarkets AS-i.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tütarettevõte Selver AS on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri kaupluseketile pandi alus 1995. aastal, sellesse kuulub 53 kauplust, millel on 101 000 ruutmeetrine müügipind ja Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood. Selveri kett kuulub börsiettevõtte Tallinna Kaubamaja Gruppi. Selver annab tööd ca 3000 inimesele. 2019. aasta müügitulu oli 469,4 miljonit eurot.