Lasnamäel on koroonaviirusega haigeid kuues korteriühistus. Terviseamet ja ka ühistu terve maja või trepikoju karantiini panemist otstarbekaks ei pea, sest haiged on end isoleerinud.

"Esimene juhtum oli 15. aprillil, kui inimene suri. Siis tekkis mure, haigusjuhud sagenesid. Veel üks pere jäi haigeks. Helistasin sotsiaalministeeriumi. Nad saatsid meile juhised, kuidas viirusega võidelda," rääkis Ahmetova.

Praegu on ühistus nakkus neljas peres, üks inimene on koomas. Ühistu esinaine on aga positiivne. On veendunud, et ühistu tuleb toime oma jõududega - desinfitseerivad koos koristajaga isegi kive, millel elanikud õues istuvad. Karantiini otstarbekaks ei pea. Ka terviseamet seda ei soovita.

"Pole enam mõtet, kui nii palju aega on möödas. Meil pole juba 11 päeva keegi haigestunud. Pole mõtet sulgeda. Haiged on karantiinis," selgitas ühe korteriühistu esinaine Tamara Ahmetova.

Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpik ütles, et karantiini puhul tuleb arvestada seda, et enamus inimesi trepikodades on ikkagi terved ja nende inimeste isoleerimisel ei ole põhjust. "Mõistlik on isoleerida need, kes on haiged või lähikontaktsed," sõnas Öpik.

Ahmetova sõnul haigusjuhud sagenesid, kui inimesed ilusate ilmadega välja läksid. Tema ei soovita mai alguse töörahvapeol, volbriööl ja 9. mail koguneda. "Mina arvan, et peab paluma inimesi, et nad välja ei läheks," sõnas Ahmetova.

Sama meelt on ka Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

"Linn on kutsunud üles inimesi nii pühade ajal - kevadpühade ajal kui ka 9. mai puhul mitte kogunema ja leida mingi muu diskreetsem võimalus nende pühade tähistamiseks," ütles Svet.

Ühistu esinaine Ahmetova ütleb, et nakkus pole 72 korteriga maja elanikes hirmu tekitanud.