SEB-st on seni oma laenule maksepuhkust taotlenud 2700 eraisikut ja ettevõtet ning enam kui 2000 korral on pank seda ka andnud. Kokku on pangad kriisi tõttu maksepuhkusi andnud 19 000 korral, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmise nädala lõpus tehtud pankadevahelise kokkuleppega läheb maksepuhkuste taotlemine lihtsamaks.

"Tõesti, äärmiselt lihtne kord ja piiravaid tingimusi on siin äärmiselt vähe. /.../ Inimene või ettevõte peaks pöörduma oma kodupanka ja kui tal seal on laenud, siis esitama maksepuhkuse taotluse. Kui ta vastab moratooriumi tingimustele, siis ta saab väga lihtsustatud korras oma maksepuhkuse kätte," selgitas SEB jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

Ta lisas, et tingimusi puhkuse saamiseks on vähe. Näiteks ei tohiks olla pikki laenuvõlgnevusi enne eriolukorra algust.

Kodulaenude maksepuhkust võib tagasimakse raskuste tunnetamisel taotleda kuni aastaks, väikelaenude ja liisingute puhul kuni kuueks kuuks.

Kuus kuud saavad puhkust küsida ka ettevõtjad, kelle laenukohustus on kuni viis miljonit eurot.

Maksepuhkust lihtsustatud korras saab taotleda 30. juunini.

"Maksepuhkuse saamisel intressi ja muid laenulepingu tingimusi ei muudeta. Selle on pangad kokku leppinud, seda tehakse kõikides pankades sarnasel viisil. /.../ Klient siis hakkab maksma suuremat põhiosamakset või ta võib taotleda oma laenulepingu pikendamist maksepuhkuse võrra," rääkis Leppänen.

Laenulepingu pikendamisel võib küll pank ka intressi muuta, kuid SEB lubab ka siis seda mitte teha. Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni president Heiki Rits loodab, et maksepuhkuste võimaldamine pankade poolt, aga ka riigi pakutavad abimeetmed pikenevad vajadusel juunikuust kaugemale.

"Ma loodan, et vajadusel tööturumeetmed, laenumeetmed, sealhulgas suhtlus pankadega, taotluste esitamine maksepuhkusteks, kõik n-ö jooksvalt ja õigeaegselt kas pikendatakse või sõltuvalt sellest, missugune see olukord on. Täna on väga raske kellelgi ennustada, missugune see seis saab olema," rääkis Rits.

"Ka pärast seda, loomulikult, on võimalik individuaalselt läheneda klientidele ja kui kliendil on raskusi, siis rääkida läbi see juhtumipõhiselt," kinnitas Leppänen.

Pankade kokkuleppe vaatas üle ka konkurentsiamet ning leidis, et praeguses turuolukorras on selline kokkulepe lubatud.