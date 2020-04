IATA: lennuliiklus kukkus märtsis 53 protsenti

52,9-protsendine kukkumine COVID-19 leviku aeglustamiseks võetud meetmete mõjul on lähiajaloo suurim.

Paljud umbes 290 liikmega ühendusse kuuluvad kompaniid on saanud reisinõudluse äralangemisest tugeva löögi.

USA lennukitootja Boeing ja Briti lennukompanii British Airways on sel nädalal teatanud tuhandete töökohtade oodatavast kärpimisest, kui lennuliikluse maht on langenud tasemele, mida pole olnud alates 2006. aastast.

"Märts oli lennundusele kohutav kuu," ütles IATA juht Alexandre de Juniac. Põhjuseks on piiride sulgemine ja liikumispiirangud, sealhulgas siseturgudel.

"Nõudlus on samal tasemel nagu see oli 2006. aastal, aga lende ja personali on kaks korda rohkem. Veel hullem, me teame, et aprilli tulemused halvenevad ning enamus märke kinnitab, et taastumine tuleb aeglaselt."

10,3-protsendine tagasiminek avaldus juba veebruaris, kui peamine probleem oli seotud Hiinaga.

Märtsis oli Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna tagasiminek 65,5 protsenti, Euroopa lennundusettevõtetel 54,3 protsenti ja Põhja-Ameerikas 53,7 protsenti.

Kuigi Aafrikas on viiruse levik aeglasem, kukkus ka selle kontinendi lennuliiklus märtsis 42,2 protsenti.

"Majandusharu on vabalanguses ja me pole veel põhja jõudnud," hoiatas de Juniac, ergutades samas lennundust ja valitsusi koostööle, et valmistuda reisipiirangute leevendamiseks.

De Juniac peab koostööd vältimatuks. See on tema meelest ainus võimalus riskivähendusmeetmete tagamiseks, et reisimine oleks ohutu ning valitsustel tekiks kindlus, et lennureisid ei hakka haiguselevikut soodustama.