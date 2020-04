Tartu maantee Kose-Mäo lõigul pannakse piirkiiruseks 120 kilomeetrit tunnis

Selle aasta septembris valmib Kose-Ardu ning Ardu ja Võõbu vaheline uus 2+2 maantee, alanud on ka Võõbu-Mäo projekteerimine. Ja nagu ütleb maanteeameti peadirektor Priit Sauk, arvestati kõigi nende kolme lõigu projekteerimisel sellega, et heade tee- ja ilmaolude korral saaks seal sõita kuni 120-kilomeetrise tunnikiirusega.

"Loomulikult peame kõige tähtsamaks liiklusohutust, aga teiselt poolt me tunneme ka vastutust, et kui me kulutame suuri riigi ressursse, siis me peame ka ühiskonnale tagasi andma efektiivsuse poole pealt. Ehk võimaldama kaupadel ja inimestel kiiremini sihtpunkti jõuda," rääkis Sauk.

Kuid kas meie autojuhid ikka on valmis ohutult sõitma 120-kilomeetrise tunnikiirusega? Priit Sauk ütleb, uued 2+1 ja 2+2 maanteed on mitu korda ohutumad kui senised ja see annabki lootust.

"Seal ristumised kõrvalteedega on viidud eri tasapinda, need on eristatud loomatõkke taradega, et sinna ei satuks juhuslikult metsloomad. Sealt on eristatud kergliiklejad, nii et üldjuhul ei tohiks sinna ka jalakäijad sattuda.

Kose-Võõbu lõigul me ka raskeliikluse eraldame ja suuname vanale trassile, vana tee jääb ju alles. Ehk sõidukid, mille liikumiskiirus on alla 60 km/h, ei tohi ka sellele kiirele lõigule sattuda," selgitas Sauk.

Ka Kose-Mäo lõigul hakatakse kasutama muutuva teabega liiklusmärke. Priit Sauk ütleb, et Pärnu maantee kogemus näitab, need tõepoolest distsiplineerivad liiklejaid.

"Aga mida me näeme, on see, et liiklejad peavad oluliselt paremini kinni muutuvteabega liiklusmärkidega kehtestatud kiiruspiirangutest. Muutuva teabega märgid annavad võimaluse ühelt poolt anda rohkem vabadust ja teiselt poolt paluda liiklejatel rohkem kinni pidada piirangutest," sõnas Sauk.