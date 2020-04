Läti teeb nädala pärast otsuse, kas eriolukord lõpetada

Samas tuleb Lätil valmistuda tõenäoliselt sügisel ja talvel saabuvaks haiguspuhangu teiseks laineks ning määratleda kogu ühiskonnale teada olevad ohumärgid, mille ilmnedes tuleb teatud piirangud viivitamatult kehtestada.

Läti on paljudele teistele riikidele suutnud tõestada, kui mõjus on olnud piirangute kiire kehtestamine. Ehk teisisõnu – õiget aega ei tohi maha magada.

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse osakonnajuhataja Jurijs Perevošcikovsi sõnul oli Läti nende riikide seas, kes otsustasid piirangud kehtestada operatiivselt ja ei oodanud suurt haigestunute arvu ega suurt suremust. "Seitsme nädala eest võtsime vastu piirangud ja need on olnud suhteliselt leebed," märkis ta.

Lätis lõpeb kord juba pikendatud erakorraline olukord 12. mail. Peaminister Krišjanis Karinši sõnul on edasise suhtes kaks valikut – kas eriolukorda veel pikendada ja piiranguid leevendada või lõpetada eriolukord ära ja jätta osa kaitsemeetmeid kehtima ilma selleta. Otsuse langetab Läti valitsus järgmise nädala jooksul.

"Peame leidma lahenduse, kuidas saame end kaitsta ning samas teha tööd ja arendada majandust," lausus Karinš.

Tervishoiuminister Ilze Vinkele ütles, et sügisel või hiljemalt talvel saabub koroonaviiruse teine laine ja suvi kulub Lätis selleks, et ohuks valmistuda.

Aprillis oli riigis keskmiselt täidetuid 64 protsenti erakorralise ravi voodikohtadest, vaid ühe protsendi moodustasid koroonahaiged. Uue laine ajal see nii ei jääks, näitavad prognoosid.

Seega tuleb haiglate valmidust tõsta. Ekspertide analüüsis on kirjas, millal peaks hakkama kehtestama karmimaid piiranguid, et uut võimalikku nakatumislainet ohjata. Üks neist näitajaist on kiirabisse tehtud kõnede hulk ööpäevas – siis, kui neid on rohkem kui 1500.

"Eriti tähtis on määratleda näitajad, mille järgi saaks ühiskond aru, kuivõrd me epidemioloogilist olukorda kontrollime," märkis Vinkele.

Kuigi Lätil on läinud paljudest teistest Euroopa riikidest seni paremini, jäävad üha uued ja uued inimesed siiski haigeks. Poliitikud soovitavad piirangute leevenedes hakata avalikes kohtades, eriti ühistranspordis kandma maski. Arstid maskikandmise kohustust ei poolda.

Leedu soovitab koos piirid lahti teha

Kuigi kolmes Balti riigis kehtestatud piirangud on olnu suhteliselt erinevad, siis on Leedu valitsuse poolt tulnud signaal, et nende hinnangul võiks avada pärast eriolukorra lõppu Eestis ka Balti riikide omavahelised piirid.

Kas see nii ka läheb, on vara öelda, sest näiteks Lätil pole ka praegu Euroopa Liidu sisepiir kinni.

7. mail teevad lätlased otsuse, mis piirangutest saab, kuid väga suurt optimismi kasvõi uue kooliaasta suhtes, et 1. septembril saavad kõik lapsed kooli minna ja kõik jätkub tavapäraselt, praegu Lätis tunda ei ole.