Peaminister: Läti jõuab tasakaalus eelarveni kulukärbeteta

Läti valitsus kiitis neljapäeval erakorralisel istungil heaks rahandusministeeriumi Läti stabiilsusprogrammi ja makromajanduse prognoosi, mis esitatakse Euroopa Komisjonile.

Stabiilsusprogrammi järgi kahaneb Läti sisemajanduse koguprodukt (SKP) käesoleval aastal seitse protsenti, varem oodatud kaheprotsendise kasvu asemel. Valitsuse võlatase võib tõusta varem oodatud 40 protsendilt 51,7 protsendini SKP suhtes. Koroonakriisi tõttu jääb kogumata umbes 1,5 miljardi euro jagu makse.

Peaminister märkis, et viirusekriisi mõju Läti riigieelarvele on ilmselge. Tavaliselt kui eelarveplaani täitmisega probleeme on, kaalutakse eelarvekärpeid. Läti valitsus plaanib selle asemel aga tõsta puudujääki, ütles Karinš.

Ta rõhutas, et riigieelarve on kriisiajal üks majanduse egutajaid ja selle kärpimine teeks majandusele täiendavat kahju, viies muuhulgas tõusule ka töötuse.

"Seim ja valitsus on juba teinud otsuse stimuleerida majandust summas 1,7 miljardit eurot, aga see summa ei ole veel kulutatud ja on endiselt võimalik luua abiprogramme. Me ei plaani tulevail aastail tasakaalus eelarve saavutamiseks eelarve konsolideerimist. Me saame tasakaalus eelarve järk-järgult kolme aasta jooksul, aga seda tänu majanduskasvule, mitte eelarve koomaletõmbamise," lisas rahandusminister Reirs.