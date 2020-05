HS: Eesti soovib Soomelt piiri kahepoolset avamist

Eestis on nakatumiste tipp ületatud ning üheks kuumemaks küsimuseks on kujunenud Soome ja Eesti vahelise piiri taasavamine. Soome valitsus arutab piiride avamist pühapäeval ja eestlased loodavad, et Soomes tööl käijad saavad esimesel võimalusel taas üle lahe, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome välismisteerium ei soovi piiride avamist enne pühapäevast valitsuse istungit kommenteerida. Eesti välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ütles ajalehele, et soomlastega pole kuupäevadest veel räägitud.

"Enne peame olema kindlad, et me usaldame üksteise meetmeid, mida on kasutatud viiruse leviku piiramiseks. Kui oleme ühel meelel, et olukord on piisavalt hea, hakkame rääkima kuupäevadest," rääkis Saks.

Saks lisas, et õnneks näitab mõlemas riigis olukord parenemise märke. "Piiride avamine on mõlema riigi huvides. Olen väga optimistlik," märkis Saks.

Tehniliselt on võimalik, et Eesti avab oma piirid varem ja Soome otsustab hiljem, kas samuti piir avada. Eestlastele see lahendus aga ei meeldi. "Kui lubaksime soomlastel vabalt reisida, siis peaks Soome tõenäoliselt kehtestama mingid uued piirangud. Palju lihtsam on asjades kokku leppida," ütles Saks.

Saksa sõnul on piiride sulgemise mõju majandusele ilmselge – töötus on Eestis tõusnud ja iga päevaga muutub olukord majanduses keerulisemaks. Seetõttu on arutlusel idee, et Soomes töötajad saavad varem Soomesse reisimise loa kui turistid, märkis Saks.

Sama kinnitas kolmapäeval ERR-ile Soome välisminister Pekka Haavisto.

Ka Eesti tööandjate keskliit saatis sel nädalal kirja Soome peaminister Sanna Marinile, kus palusid taastada liikumisvõimaluse inimestele, mis on keskliidu hinnangul Eesti majandusele ja ettevõtlusele ülioluline.

Üks probleem on parvlaevadel reisijate ohutuse tagamine. Kuivõrd merereisi ajal autodes istuda ei tohi, oleks olukord salongides sarnane kinole ja teatrile, ütles Saks.

Ajaleht toob näiteks Eesti-Läti piiri, kus pole töölkäijatele piiranguid kehtestatud. Saksa sõnul on see otsus olnud õige, sest nakatumisstatistikas pole märke, et see viiruse levikule oleks kaasa aidanud.

Helsingin Sanomat märgib, et surmade arv elanike arvu suhtes on Eestis ja Soomes üsna ühesugune. Erinevalt teisest Soome naabrist, Rootsist, ei tõusnud Eestis surmade arv sel kevadel eelmiste aastatega võrreldes kõrgemale, vaid pigem langes.

Piirangud kehtivad ka Soome läänepiiril Rootsi ja Norraga. Soome piirivalve andmetel on piiriületuste arv vähenenud nii Rootsi kui Norra piiril 97 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga (20.–26. aprill). Soome-Rootsi piiril on lubatud kaupade vedu ja pendelränne vaid vältimatu töö tegemiseks.