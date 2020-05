Spaa-hotellid: ilma jätkuva riigiabita tulevad koondamised

Tühjad veekeskused tähendavad spaadele peatselt algavaid massilisi koondamisi ja väga suurt majanduslikku kahju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et majutus- ning iluteenuseid tohib eriolukorras pakkuda, oli aprillis lahti kaks spaahotelli, neist ühe täituvus oli kaks protsenti ja teisel 0,47 protsenti, rääkis Eesti Spaaliidu tegevjuht Aire Toffer. Põhiosa spaade ärimudelist moodustab tema sõnul just vee- ja saunakeskuste olemasolu, sest üle 90 protsendi külastajaid tuleb spaasse just nende pärast, ütles Toffer. Millal võib veekeskused avada, spaajuhid ei tea.

"Mure ongi selles, et meil on teadmatus. See, et on öeldud, et tõenäoliselt augustis, see on esialgne hinnang," ütles Lavendel Spa Hotelli tegevjuht Lauri Teorein.

Eesti Spaaliidu tegevjuht Aire Toffer rääkis, et väga suurtel veeparkidel nagu Terviseparadiis ja Kalev SPA hotell Tallinnas, on igakuine püsikulu kinnioleku ajal kuskil 100 000 eurot kuus. "Ja kui me mõtleme kõiki Eestis olevaid vee ja saunakeskusi, siis see summa jääb pisut alla ühe miljoni euro kuus," sõnas Toffer.

Kui lisada suletud veekeskustele veel tühjad hotellid, restoranid ja ja muu, on püsikulu kokku viis miljonit, ütles Toffer. Selline oli aprilli lõpu seis. Selle summa võib tema sõnul korrutada kuude arvuga, kaua spaad veel kinni on. Toffer lisas, et seda kulu omanikud katta ei suuda. Kaua spaad kinni peavad olema, pole teada.

Tervis Spaa Grupi juhatuse liige Jaan Ratnik ütles, et tema jaoks on suur küsimus, kas jätkuvale riigiabile võib loota. "See, et töötukassa meede pakuti välja kaheks kuuks, oli kiirmeetmena väga hea, kuid on vägagi selge, et meie sektori jaoks läheb seda abi palju pikemalt vaja. Ja seda infot oleks tegelikult ikkagi väga ruttu vaja," sõnas Ratnik.

Spaad vaatavad, kuidas kaubandusettevõtetele pakutakse toetusi ja tõdevad, et ka neile on abi vaja. Kui abi ei tule, on paratamatu, et tulevad suured koondamised, rääkisid mitmed spaade juhid.

Lavendel Spa Hotelli tegevjuht Lauri Teorein ütles, et kui lähemal ajal ei tule infot nii otsetoetuste kui võimaliku töötukassa toetuse pikendamise kohta, siis lähinädalatel tuleb anda sisse kollektiivsete koondamiste teated.

Kogu Eestis tegutseb 35 spaahotelli ja tööta võib jääda 3000 inimest, on spaaliidu hinnang.

Eesti Spaaliidu tegevjuht, Wagenküll Spa Hotell juhatuse liige Aire Toffer rääkis, et kuna turismisektor on saanud pihta täielikult, siis see töötukassa meetme jätkamine turismisektorile, spaahotellidele on hädavajalik.

"Me ei räägi siin 30 protsendilisest käibekaotusest, vaid me räägime kuni 100 protsendilisest käibekaotusest," ütles ta.

Kolmandik spaaturiste on Eestist, kaks kolmandikku naaberriikidest.