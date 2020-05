Vähenenud kaevandustasud sunnivad Ida-Virumaad kärbeteks

Põlevkivi kaevandamisest ning elektri ja põlevkiviõli tootmisega seotud ressursitasudest sõltuvad Ida-Virumaa omavalitsused on valmis selleks, et sel aastal peavad nad tulusid kärpima.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul on nende käesoleva aasta kaheksa miljoni euro suuruses eelarves arvestatud ressursitasusid 1,6 miljonit eurot. Linnapea arvestuste põhjal võib sellest saamata jääda kuni 600 000 eurot.

"Me ei loobu mitte mingil juhul investeeringutest, mis on meil planeeritud ja millest mõned on ka juba töös. Me pigem hakkame loobuma jooksvatest kuludest," rääkis Iljin.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo nentis, et omavalitsustele neil häid sõnumeid ei ole.

"Ilmselt jäävad selle aasta kaevandusmahud alla eelmise aasta mahtudele. Ja ka nafta hind on teine. Ilmselt see tulu, mis omavalitsused eelmisel aastal said, jääb nüüd väiksemaks," lausus Pajo.

Eesti suurim mandrivald Alutaguse peab lisaks Eesti Energiale arvestama veel ka VKG tegevusega. VKG Ojamaa kaevanduse juht Margus Kottise nentis, et maailmaturul toimuvast nafta hinnasõjast tulenev keeruline olukord põlevkiviõli tootmises võib mõjutada ka põlevkivi kaevandamist.

"Õli tootjatel on raske ja tõepoolest me peame vastu pidama sügiseni. Kui me oleme sügiseks vastu pidanud, siis on näha, mis pilt meie ees seisab. Juhul kui pilt on väga kurb, siis võib juhtuda, et me oleme sunnitud oma tootmist vähendama, aga esialgu on lootust, et see pilt läheb ilusamaks," sõnas Kottise.

Alutaguse valla üle 10 miljoni euroses eelarves on ressursitasusid arvestatud ligi neli miljonit eurot, mis vallavanem Tauno Võhmari prognoosi põhjal võib kahaneda miljoni euro võrra. Osaliselt loodetakse puudujääk katta riigilt omavalitsustele eelarve stabiliseerimisteks antavatest lisavahenditest.

"Meie valla jaoks oli see suurusjärk 800 000 eurot. Ehk kui teised omavalitsused saavad võib-olla midagi täiendavalt teha, siis me peame katma selle miinuse, mis jääb põlevkivi kaevandamisest saamata," rääkis Võhmar.